L’ASSE a remporté son premier match de préparation face au Lausanne-Sport (4-0), ce mercredi à Divonne-les-Bains. Jakob Breum a ouvert le score avant un but de Thierno Ballo, de Baalal et Naïr. Retrouvez les quatre buts stéphanois en vidéo.

Les Verts ont dû attendre le temps additionnel de la première période pour concrétiser leur domination. Après un centre de João Ferreira, la tête de Joshua Duffus a été repoussée par le gardien suisse. Jakob Breum a récupéré le ballon au second poteau et a marqué d’une frappe puissante. Le Danois a ainsi inscrit son deuxième but de la préparation après sa réalisation face aux Glasgow Rangers.

L’ASSE a creusé l’écart dès le retour des vestiaires. Entré à la pause, Baallal a repris un centre en retrait de Ferreira. Sa frappe a heurté l’intérieur du poteau avant de franchir la ligne. Trois minutes plus tard, Thierno Ballo a conclu une action initiée par Kevin Pedro pour inscrire le troisième but stéphanois.

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Naïr a fermé le score à l’heure de jeu. Sur un corner frappé par Áron Csongvai, l’attaquant a placé une tête croisée au second poteau. Ce doublé a scellé le succès des hommes de Ian Cathro, peu inquiétés par une équipe lausannoise largement remaniée.

Les quatre buts de la rencontre en vidéo

Jakob Breum, Baallal à deux reprises et Thierno Ballo ont trouvé le chemin des filets lors de cette victoire stéphanoise. Les quatre réalisations de l’ASSE sont à retrouver ci-dessous.

Le but stéphanois inscrit par Jakob Breum ! 🔍 pic.twitter.com/KVEJFRVTXd — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 29, 2026