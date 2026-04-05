Huitième match consécutif sans défaite, voilà l’un des motifs de satisfaction de la soirée d’hier à Marcel-Picot. Une rencontre que Philippe Montanier lui-même n’a pas hésité à qualifier de « bizarre ». Et pour cause, ce match nul arraché dans les dernières secondes laisse une impression contrastée. Retour sur la rencontre en statistiques.

Avec ce point obtenu à l’arraché, les Verts prolongent leur série d’invincibilité et restent solidement installés dans le haut du classement. À quatre points du leader troyen et avec quatre points d’avance sur Le Mans, qui jouera lundi, la situation comptable reste favorable.

En dehors de ce point du nul, la rencontre d’hier soir soulève quelques interrogations sur le contenu proposé. Les Verts ont dominé la rencontre avec 67 % de possession, mais ont aussi eu toutes les peines du monde à déséquilibrer l’adversaire et à concrétiser, malgré 2,45 xG.

Le 3-4-3 inefficace

Philippe Montanier avait choisi de reconduire le système qui avait fonctionné face à Annecy quinze jours plus tôt. Un 3-4-3 qui, cette fois, n’a jamais réellement trouvé son équilibre. Très vite, les Stéphanois ont éprouvé des difficultés à contourner le bloc nancéien, bien en place et discipliné.

Et comme souvent dans ce type de scénario, la première faille a été exploitée. Dès la 7e minute, Fdaouch profite d’un espace dans le dos de Kévin Pedro, repique dans l’axe et ajuste Maubleu. Une frappe bien placée dans le petit filet. Nancy ne cadre qu’une seule frappe en première période pour un total de 0,14 xG. Une action décisive, et surtout suffisante pour les hommes de Correa.

En face, Saint-Étienne a monopolisé le ballon avec 65 % de possession en première période, sans jamais réellement accélérer le tempo. Le manque de justesse technique et de rythme dans les enchaînements a empêché les Verts de concrétiser. Malgré 1,16 xG généré, les hommes de Montanier rentrent aux vestiaires menés. Avec notamment un penalty manqué de Davitashvili, bien repoussé par le portier nancéien.

Changement tactique à la mi-temps

Conscient des difficultés dans l’entrejeu, Montanier n’a pas tardé à corriger le tir. Le retour au 4-2-3-1, plus classique, a immédiatement apporté davantage de stabilité. L’entrée de Moueffek a permis de redonner de la consistance au milieu de terrain.

Avec ce rééquilibrage, Saint-Étienne a retrouvé une maîtrise plus proche de ses standards. Le ballon circulait mieux, les enchaînements gagnaient en fluidité et les pertes de balle se faisaient moins nombreuses.

Face à cela, Nancy n’a jamais dévié de son plan initial. Compact et discipliné, le bloc lorrain a fait le choix d’attendre, de fermer les espaces et de jouer les transitions. Une approche parfaitement lisible dans les chiffres, avec 281 passes tentées dont 77 longues, soit près d’un tiers des transmissions orientées vers un jeu direct. Une manière assumée d’aller vite vers l’avant pour exploiter les espaces laissés par des Stéphanois obligés de courir après le score.

Un bloc que Saint-Étienne a tenté de contourner, principalement par les ailes. Avec 21 centres, les Verts terminent la rencontre avec 0,56 d’expected assists.

L'ASSE en mode stérile

Au fil de la seconde période, la physionomie du match s’est installée dans un rapport de force à sens unique. Saint-Étienne a posé le pied sur le ballon et a progressivement installé le jeu dans le camp nancéien.

Les chiffres viennent appuyer ce ressenti. Avec 67 % de possession, 585 passes tentées et un taux de réussite de 88 %, les Verts ont largement dominé les débats. Cette domination s’est aussi traduite territorialement, avec 247 passes effectuées dans le dernier tiers, soit plus de 42 % des transmissions dans le camp nancéien, preuve d’une pression constante autour de la surface adverse.

Mais malgré cette emprise, il a longtemps manqué ce petit quelque chose dans les derniers mètres. En face, Nancy a compensé par un engagement total. Portés par leur public et par l’enjeu du maintien, les Lorrains ont été plus agressifs dans les duels, avec 55 duels remportés contre 42 pour les Verts, et très disciplinés défensivement, comme en témoignent les 23 dégagements et 13 interceptions réalisés au cours de la rencontre.

Un point qui pourrait compter pour les Stéphanois qui recevront samedi prochain l'USL Dunkerque à Geoffroy-Guichard.