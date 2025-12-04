L'exercice 2025-2026 de Ligue 1 comme de Ligue 2 n'en arrive qu'à sa moitié cet hiver. Pour autant, peu importe sa division l'été prochain, l'ASSE est déjà fixée sur les grandes dates de la saison 2026-2027.

La saison 2025-2026 de Ligue 2 arrive à sa moitié, en ce mois de décembre. À la fin du mois, l'ASSE aura disputé les 17 matches de la phase aller du championnat. Un premier point de passage qui devrait livrer une première impression quant aux places que les Verts joueront jusqu'en fin de saison. Avec une deuxième place après 15 journées - synonyme de montée directe - et avant de se déplacer à Dunkerque samedi 6 décembre (20 h), l'équipe d'Eirik Horneland est dans les temps de passage d'un prétendant à la remontée en Ligue 1.

Si l'ASSE monte en Ligue 1, une reprise deux semaines plus tard

À deux points du leader troyen (31 points), les Stéphanois, qui comptent un point de plus que le Red Star (3e, 28 points), quatre de mieux que Reims (4e, 25 points) et cinq que Le Mans (5e, 24 points), disposent en tout cas d'un bon matelas sur le 6e rang, occupé par Montpellier (24 points) et qui ne donne pas de place pour, a minima, disputer les play-offs. Quoi qu'il en soit, peu importe la division des Verts la saison prochaine, le club du Forez est fixé sur les grandes dates de l'exercice 2026-2027.

🚨 Réuni le 4 décembre 2025, le Conseil d’administration de la @LFPfr a adopté les dates de la saison 2026/2027 pour la Ligue 1 McDonald’s et la Ligue 2 BKT. Communiqué Ligue 1 McDonald's 👉https://t.co/44ok9SBcem

Communiqué Ligue 2 BKT 👉https://t.co/ElK9jCJIff pic.twitter.com/GnrZ5pcBF6 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) December 4, 2025

En effet, alors que la Coupe du monde 2026 se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du jeudi 11 juin 2026 au dimanche 19 juillet 2026, la Ligue de football professionnel a communiqué ce jeudi 4 décembre. Pour ce qui est de la Ligue 2, division actuelle de l'ASSE, la reprise sera programmée le 8 août 2026, soit un peu moins de trois semaines après la finale du Mondial 2026. La 34e et dernière journée est-elle placée au 22 mai 2027. Si par bonheur les Verts montaient en Ligue 1, le championnat redémarrerait deux semaines plus tard, soit le week-end du 22 août 2026. Avec une dernière journée programmée le 29 mai 2027.

Notez qu'en Ligue 1 ou en Ligue 2, aucune journée ne se déroulera en semaine. De quoi réjouir les supporters, qui manifestent chaque saison pour un football le week-end ! Par ailleurs, la dernière journée avant la trêve hivernale sera la 13e pour la Ligue 1 et la 14e pour la Ligue 2, le week-end du 13 décembre, avant une reprise le week-end du 3 janvier.

Les grandes dates de la saison 2026-2027

Ligue 1

1re journée : 22 août 2026

22 août 2026 34e journée : 29 mai 2027

29 mai 2027 Dernière journée de 2026 : 13e, 13 décembre

13e, 13 décembre Première journée de 2027 : 14e, 3 janvier

Ligue 2

1re journée : 8 août 2026

8 août 2026 34e journée : 22 mai 2027

22 mai 2027 Dernière journée de 2026 : 14e, 12 décembre

14e, 12 décembre Première journée de 2027 : 15e, 2 janvier

Barrages L1 / L2 (16e de Ligue 1 - vainqueur des play-offs de Ligue 2)

Match aller : jeudi 3 juin 2027

jeudi 3 juin 2027 Match retour : dimanche 6 juin 2027

Play-offs de Ligue 2

Match entre le 4e et le 5e : mardi 25 mai 2027

mardi 25 mai 2027 Match entre le 3e et le vainqueur du premier play-off : vendredi 28 mai 2027

Barrages L2 / National (16e de Ligue 2 - 3e de National)

Match aller : mardi 1er juin 2027

mardi 1er juin 2027 Match retour : dimanche 6 juin 2027

Trophée des champions