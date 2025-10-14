Après la réception de Nancy, l’ASSE espère prendre part au 8ᵉ tour de la Coupe de France, prévu le week-end du 29-30 novembre. Les Verts lanceront ensuite un mois de décembre avec seulement 2 matchs de Ligue 2 par un voyage dans les Hauts-de-France. Le déplacement à Dunkerque a été programmé. Tout comme la réception de Bastia.

Rares sont les confrontations entre les Dunkerquois et les Stéphanois. L’ASSE n’a voyagé que 2 fois au Stade Marcel-Tribut après la Seconde Guerre mondiale. Les Verts s’étaient largement imposés 3-0 en 16ᵉ de finale de la Coupe de la France 1991-1992.

32 ans plus tard, l’AS Saint-Etienne a de nouveau voyagé à Dunkerque, en championnat cette fois-ci. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio s’étaient alors inclinés 1-0 après un but sur corner. Un but qui n’aurait jamais dû être inscrit, car le corner était inexistant. Cette défaite est pour beaucoup celle du déclic puisque les Verts enchaîneront ensuite une série d’invincibilités de 8 matchs et une remontée au classement.

Le voyage de l'ASSE à Marcel-Tribut est fixé

Pour lancer son mois de décembre, l’ASSE se déplacera à Dunkerque pour le compte de la 16e journée de Ligue 2. La rencontre aura lieu le samedi 6 décembre à 20h et sera diffusée sur Bein Sports. Idem pour la J17 de Ligue 2. L'ASSE recevra Bastia le samedi soir à ..... 20 heures ! Une habitude pour les Verts puisque l'intégralité des rencontres de l'ASSE a été fixée sur ce créneau porteur d'audience.

Vendredi 5 décembre 2025 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Clermont Foot 63 – US Boulogne CO

Le Mans FC – Amiens SC

Grenoble Foot 38 – AS Nancy-Lorraine

SC Bastia – Red Star FC

EA Guingamp – FC Annecy

Samedi 6 décembre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

ESTAC Troyes – Rodez Aveyron Football

Samedi 6 décembre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

Montpellier Hérault SC – Pau FC

Samedi 6 décembre 2025 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

USL Dunkerque – AS Saint-Étienne

Lundi 8 décembre 2025 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims – Stade Lavallois MFC

Programmation de la 17ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 12 décembre 2025 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

FC Annecy – Le Mans FC

Stade Lavallois MFC – USL Dunkerque

AS Nancy-Lorraine – Clermont Foot 63

Rodez Aveyron Football – EA Guingamp

Pau FC – Amiens SC

Samedi 13 décembre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Red Star FC – Stade de Reims

Samedi 13 décembre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

Grenoble Foot 38 – Montpellier Hérault SC

Samedi 13 décembre 2025 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne – SC Bastia

Lundi 15 décembre 2025 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

US Boulogne CO – ESTAC Troyes