Qualifié pour le 6ᵉ tour de la Coupe de France, le FC Saint-Etienne sort de l’ombre.

Pensionnaire de D1, le petit frère local aimerait croiser les Verts. Pour l’histoire.

Ils s’appellent aussi Saint-Etienne… mais jouent en D1

Dans la ville des Verts, il n’y a pas que Geoffroy-Guichard. Bien plus loin de la lumière, sur les terrains modestes de District 1, le FC Saint-Etienne trace sa route dans l’anonymat. Mais cette année, le club amateur s’offre un moment de lumière. Pour la première fois de son histoire, il disputera le 6ᵉ tour de la Coupe de France.

Un cap historique pour ce club fondé en 2017, qui n’avait encore jamais connu pareille exposition. « Ça fait quelque chose, puis ça participe à l’histoire du club. Il y a beaucoup d’émotion », confie Frédéric Ollagnon, président passionné, au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Le tirage : Savigneux-Montbrison… en attendant plus ?

Le prochain obstacle s’appelle Savigneux-Montbrison, club de Régional 2, soit un cran au-dessus du FCSE. Une belle affiche entre voisins, pour un 6ᵉ tour déjà historique. Mais les Stéphanois de D1 ne comptent pas s’arrêter là : « On espère aller encore plus loin », sourit Ollagnon, sans cacher l’ambition naissante.

Car derrière le défi sportif, se dessine une hypothèse folle… qui fait déjà parler à Saint-Etienne.

Un rêve fou pour le FC Saint-Etienne : croiser l’ASSE

« Si on poursuit l’aventure, les clubs de Ligue 2 entrent en lice. Et là… on pourrait peut-être jouer un derby contre l’AS Saint-Étienne, on ne sait jamais », glisse le président, entre espoir sincère et clin d’œil symbolique.

Imaginer un FC Saint-Etienne – AS Saint-Étienne en Coupe de France, ce serait une affiche improbable, mais hautement symbolique. David contre Goliath, terrain de quartier contre Chaudron, bénévoles contre professionnels.

L’ASSE n’en est encore qu’un possible tirage. Mais dans les rues de la ville, l’idée amuse, intrigue… et fait vibrer tous ceux pour qui le foot ne se résume pas qu’aux projecteurs.

Source : France Bleu Saint-Étienne Loire