Après le match nul frustrant de l'ASSE à Metz (2-2), un nouvel Inside a été publié en ce début de semaine, sur la chaîne YouTube de l'ASSE.

Après sa défaite à Dunkerque, l’ASSE avait rendez-vous à Metz ce samedi soir pour le choc de la septième journée de Ligue 2. Les Verts voulaient réagir avant la trêve internationale et conserver leur première place. Longtemps en position favorable, les Stéphanois ont finalement été rejoints en fin de rencontre à cause d'un but concedé dans les ultimes instants de la rencontre.

La première période est particulièrement fermée. Metz réclame un penalty dès la 10ᵉ minute après un duel entre Nair et Bouna Sarr, mais l’arbitre ne bronche pas. Les deux équipes peinent ensuite à se créer des occasions franches et regagnent les vestiaires sur un score nul.

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Au retour des vestiaires, les hommes d’Ian Cathro accélèrent. Davitashvili oblige d’abord Fischer à une belle parade à la 63ᵉ minute. Quatre minutes plus tard, Kévin Pedro débloque la situation en coupant parfaitement un centre à ras de terre de Boakye. Le latéral très à son avantage aura envoyé un message fort à son concurrent Joao Ferreira qui n'est d'ailleurs même pas entré dans cette rencontre.

L’ASSE double ensuite la mise à la 71ᵉ minute. Après une relance de Larsonneur et une remise de Csongvai, Boakye accélère au coeur du jeu et prend de vitesse toute la defense messine avant de conclure du pied gauche.

Mais Metz ne renonce pas. Mbodji réduit l’écart à la 79ᵉ minute après un centre de Savanier et une remise de Ruiz. Les Messins poussent alors jusqu’au bout et finissent par égaliser sur corner dans les dernières minutes. Un scénario qui empêche les Verts de prendre de l'avance dans la course à la montée.

L’ASSE concède donc un frustrant match nul 2-2.

Les coulisses de la rencontre