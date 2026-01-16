Comme l'été dernier, l'ASSE travaille sur son recrutement en gardant à l'esprit qu'elle a déjà atteint son quota de joueurs extra-communautaires. Une situation qui empêche le club de s'aventurer sur certains dossiers. Explications.

Avec Ben Old (Nouvelle-Zélande) et Mahmoud Jaber (Israël), l'ASSE compte déjà deux joueurs extra-communautaires dans son effectif. Il s'agit du maximum autorisé en Ligue 2, alors que ce chiffre est de 4 pour l'élite du football français. Une limite qui a déjà posé problème par le passé, avec le retardement de la signature de Joshua Duffus l'été dernier. Arrivé dans le Forez dès la mi-juillet, l'ancien attaquant de Brighton n'avait pas pu parapher son contrat avec les Verts avant le 13 août. De nationalité anglaise, il était considéré comme un extra-communautaire depuis le Brexit et avait donc dû attendre l'obtention d'un passeport jamaïcain. En effet, les joueurs jamaïcains, en tant que ressortissants d'un pays disposant d'un accord d'association ou de coopération avec l'UE (accords de Cotonou en l'occurrence), ne sont eux pas considérés comme extra-communautaires.

Un frein pour Kilmer et son recrutement à l'international ?

Depuis l'arrivée de Kilmer Sports Ventures, la stratégie de recrutement s'est assez nettement diversifiée à l'ASSE. Grâce à la data mais aussi à une cellule de recrutement désormais plus étoffée, la plupart des championnats exotiques ne sont plus un secret pour le club. En témoigne notamment le recrutement de Ben Old (Wellington Pheonix), débarqué dans le Forez à l'été 2024.

Si l'ASSE ne s'impose pas de frontières en matière de recrutement, le règlement de la LFP est très clair, comme évoqué ci-dessus. Encore cet hiver, aucun joueur extra-communautaire ne pourra être acheté par les dirigeants stéphanois. Une réalité dont le club a bien conscience - probablement plus que l'été dernier - et qui permet donc déjà d'écarter certaines pistes. Évoqué sur les tablettes de l'ASSE fin décembre, le Brésilien Raykkonnen ne peut par exemple techniquement pas être recruté par les Verts. En effet, le Brésil ne dispose d'aucun accord d'association ou de coopération avec l'UE, ce qui classe d'office ses ressortissants comme des extra-communautaires.

Toutefois, beaucoup de pays hors-UE bénéficient d'accord permettant d'éviter cette contrainte. C'est notamment le cas d'une immense majorité de pays africains. Ce quota de deux joueurs extra-communautaires ne signifie ainsi en aucun cas que l'ASSE ne peut plus se renforcer avec des profils internationaux.

Ben Old, un statut problématique à l'ASSE ?

De nationalité néo-zélandaise, Ben Old bloque pour le moment une place d'extra-communautaire à Saint-Etienne. Au vu de son rendement moyen, aussi bien en tant qu'ailier qu'en tant que latéral, la question d'un départ afin de libérer une place peut légitimement se poser. L'ASSE n'avait d'ailleurs pas fermé la porte aux différents clubs intéressés l'été dernier.

Composer avec cette règlementation est en tout cas devenu une habitude pour Kilmer et la cellule de recrutement. Cela implique d'abord une vigilance constante sur les profils ciblés, mais aussi une anticipation au niveau des démarches administratives dans le cas où un profil similaire à Joshua Duffus serait envisagé.