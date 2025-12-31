L’arbitre niçois Ahmed Taleb dirigera le choc entre Le Mans et l’ASSE ce samedi pour la 18e journée de Ligue 2. Un nom familier des Verts cette saison.

L'ASSE retrouve la compétition ce week-end avec un déplacement très attendu sur la pelouse du Mans. Une opposition directe entre le 3e et le 4e de Ligue 2, à égalité de points. Et c’est Ahmed Taleb qui aura la lourde tâche de diriger cette rencontre au sommet.

Âgé de 32 ans, ce Niçois de naissance, classé en catégorie Fédéral 2. Sur les terrains, il n’en est pas à son coup d’essai avec les Verts. En effet, il arbitrera l’ASSE pour la troisième fois cette saison.

Un arbitre qui réussit (jusqu'ici) aux Verts

Lors de la 5e journée, Ahmed Taleb officiait déjà lors du déplacement des Verts à Clermont. Ce jour-là, les hommes d’Eirik Horneland s’étaient imposés 2-1 après une remontée spectaculaire, portée par un Lucas Stassin décisif, passeur puis buteur.

Quelques semaines plus tard, c’est à Geoffroy-Guichard que l’arbitre retrouvait les Stéphanois, face à Pau. Résultat : une victoire éclatante 6-0 pour l’ASSE dans l’un des matchs les plus aboutis de la saison.

Deux matchs, deux victoires… Mais la prudence reste de mise. Car les souvenirs ne sont pas toujours aussi heureux. En 2021, Ahmed Taleb avait déjà dirigé une rencontre hivernale de Saint-Étienne face à une équipe promue, Dunkerque. Une défaite entachée par un corner imaginaire à l’origine du but adverse.

Le Mans - ASSE : Un choc attendu en Ligue 2

Le contexte est clair : l'ASSE et Le Mans sont à égalité parfaite à la trêve, et seule la différence de buts place les Verts devant. Les Manceaux restent sur une série impressionnante, et ont recruté récemment Lucas Bretelle pour densifier leur milieu.

Ahmed Taleb aura donc fort à faire pour maintenir la maîtrise dans un duel qui s’annonce engagé avec deux équipes en pleine course à la montée.

Les supporters stéphanois, eux, espèrent que le bon karma se poursuivra avec un arbitre qui, jusqu’ici, leur a porté chance cette saison.

Source : FFF