Les U19 Féminines de l’ASSE confirment leur avance, symbole du nouveau travail de Marc-Antoine Brihat et d’un projet qui s’installe dans le Forez.

Arrivé cet été à la tête des U19 féminines après son passage sur le banc de la D1, Marc-Antoine Brihat a rapidement imposé sa méthode. Huit journées ont suffi pour installer les jeunes Vertes en tête de leur poule, avec quatre points d’avance sur Montpellier et un écart déjà net sur Marseille. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : meilleure attaque, meilleure défense, et un succès autoritaire à Toulouse (3–0) qui confirme la progression d’un groupe très jeune.

Ce leadership n’était pourtant pas attendu. Le coach a hérité d’un effectif composé à 60 % de U16 et U17, encore en pleine formation. La dynamique a basculé après la défaite inaugurale contre Montpellier. Depuis, sept victoires d’affilée ont replacé l’ASSE au centre du jeu dans cette catégorie.

Un projet pensé pour préparer la relève du football féminin stéphanois

L’ancien entraîneur de l’équipe première a apporté une exigence. Brihat le répète : la phase élite n’était pas un objectif initial. L’enjeu du club reste clair : former des joueuses capables d’intégrer la D1.

Mais la régularité change la donne. Un résultat positif face à Marseille ce dimanche ouvrirait la porte à cette phase élite, synonyme d’intégration automatique parmi les meilleures équipes françaises de la catégorie. Ce serait une avancée importante pour la structure féminine de l’ASSE, encore en reconstruction après plusieurs saisons instables.

L'ASSE observe une génération qui prend de l’assurance

Dans le Forez, cette dynamique est lue comme un signe encourageant pour tout le secteur féminin. La progression des U19 alimente la pression positive autour de l’ossature future de l’équipe première. Loin d'être anecdotique à l'heure où Kilmer Sport Ventures souhaite voir la section féminine prendre une autre ampleur dans les années à venir.

Le match contre Marseille devient donc plus qu’un simple rendez-vous de championnat : c’est un test pour un groupe qui avance vite. Une confirmation ouvrirait un chemin plus stable vers la D1, objectif ultime du projet féminin. Et si cette génération franchit l’étape, elle pèsera durablement dans le futur du club.

La rencontre contre Marseille peut installer durablement les U19 dans le haut niveau et renforcer le projet féminin de l’ASSE.

Source : ASSE