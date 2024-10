L'ASSE retrouve le chemin de la Ligue 1 ce week-end à l'occasion de la réception du RC Lens. Tout juste victorieux d'Auxerre, les hommes d'Olivier Dall'Oglio doivent désormais enchaîner avec la réception du RC Lens ce samedi (19h). La fête s'annonce belle dans le stade Geoffroy-Guichard.

Premier guichet fermé pour l'ASSE

Les Stéphanois devraient bénéficier d'un appui de taille ce week-end. Déjà gonflé à bloc par un Geoffroy-Guichard gorgé de 30.000 supporters, le Chaudron connaîtra ce samedi son premier guichet fermé de la saison.

"Pouvoir gagner devant un stade plein, c'était juste une expérience dont je me souviendrai toujours.", témoignait Ben Old après la victoire face à Auxerre. "Je suis donc très heureux que nous ayons pu gagner et d'avoir vécu ça avec les supporters. C'était incroyable." Avec plus de 20.000 abonnements écoulés cette saison, les supporters constituent un véritable moteur pour les joueurs d'Olivier Dall'Oglio. "On a besoin d’avoir tous nos atouts et celui-là est essentiel. Ce n’est que du plus pour nous. Ça donne beaucoup d'énergie", témoigne le coach à propos de la ferveur autour du club.

Un arrêté préfectoral est tombé

Un communiqué commun des groupes Stéphanois et Lensois demandait, la semaine dernière, de la sagesse et du discernement à la préfecture quant à d'éventuelles restrictions. "Il est primordial de permettre aux supporters d'exprimer leur soutien envers leurs équipes. Des mesures restrictives seraient injustes et ne permettraient pas aux supporters de vivre pleinement leur passion dans des conditions dignes et respectueuses." peut-on lire.

Des efforts en vain. Selon les informations de France Bleu, seulement 1.200 supporters lensois maximum devraient être autorisés à rallier le parcage de Geoffroy-Guichard. Un chiffre loin des 2.000 espérés par les différents groupes et associations. "Avec cet appel, nous espérions un peu plus", avoue Jean-Guy Riou pour France Bleu, président de l'Union des Supporters Stéphanois. "Avec d'autres clubs, nous aurions compris des mesures d'encadrement, mais pas avec Lens. (...) C'est franchement dommage."

Le Chaudron ne devrait ainsi pas être totalement plein ce samedi.