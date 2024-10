Le football de clubs va reprendre ses droits à la fin de la semaine. L’ASSE va enchaîner un second match de suite dans le chaudron avec la réception de Lens. Ayman Aiki avait rejoint les U20 français lors de la trêve internationale. Après un succès face au Maroc, les visiteurs avaient à cœur de prendre leur revanche. Retour sur la seconde confrontation entre les 2 sélections.

Une première manche renversante pour les U20

Bernard Diomède et ses jeunes joueurs ont délivré une partie spectaculaire vendredi dernier face au Maroc. Après avoir été menés 3-1, les français ont renversé la partie. Les bleuets ont inscrit 2 buts dans les 5 minutes suivant le 3ᵉ but Marocain. Les U20 français ont ensuite inscrit un dernier but sur penalty pour remporter le match.

Le match s’est disputé dans le complexe du château de Clairefontaine. Le jeune stéphanois, Ayman Aiki n’avait pas été titularisé lors de cette première rencontre. L’ailier de l’ASSE est cependant entré en jeu lors de la seconde période. Une seconde opposition amicale entre les 2 sélections avait lieu ce lundi à 15 h. La partie avait une nouvelle fois lieu dans les Yvelines.

La France l'emporte à nouveau

La France s'est imposé 5 - 4 dans cette rencontre amicale face aux jeunes marocains. D'abord menés, les U20 français son parvenu a rapidement inverser la tendance. Les deux équipes se sont quittés sur un score fleuve de 4-2. Les marocains n'ont rien laché et montré l'étendue de leur talents en égalisant par l'intermédiaire du Dunkerquois Yassine Gessime. Il faudra finalement attendre les derniers instants de la rencontre pour voir la France s'imposer sur le fil.

Non titularisé, le stéphanois Ayman Aiki est entré en cours de match.

Buteurs France : Lucas Michal (4e, 35e), Dehmaine Tabibou (22e), Steve Ngoura (44e) et Emmanuel Biumla Bayiha (89e).

Buteurs Maroc : Ayman Arguigue (2e, 36e), Ismaïl Aouad (57e) et Yassine Gessime (67e)