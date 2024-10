L'ASSE s'est imposée pour la seconde fois de la saison ce samedi face à Auxerre. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont effectué d'une performance collective à souligner. Mais si Zuriko Davitashvili s'est distingué par son triplé, Ben Old a rendu une copie très propre. Le néo-zélandais monte en puissance au fil des semaines.

Grand acteur de la victoire de l'ASSE

Débarqué de Nouvelle-Zélande cet été, Ben Old prend du galon petit à petit. Percutant sur son côté droit, le milieu de terrain n'a cessé de multiplier les bonnes décisions face à Auxerre. C'est Ben Old qui provoque la première frappe côté Stéphanois dès la deuxième minute de jeu. Le Stéphanois voit même sa balle du 2-0 être repoussée par Donovan Léon avant le retour aux vestiaires (42'). Remplacé peu après l'heure de jeu, Ben Old a réalisé une prestation aboutie, dans un Geoffroy-Guichard garni par plus de 30.000 supporters.

Ben Old après la rencontre : "Pouvoir gagner devant un stade plein, c'était juste une expérience dont je me souviendrai toujours. Je suis donc très heureux que nous ayons pu gagner et d'avoir vécu ça avec les supporters. C'était incroyable. Je n'ai jamais vécu ça dans ma vie. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu vivre ça. Et puis, je suis heureux que nous ayons pu obtenir cette victoire pour les fans. Incroyable."

Retour sur sa prestation en images

Ben Old a mutiplié les courses pendant l'ensemble de la rencontre, créant de nombreuses occasions qui auraient pu être décisives. Chirurgical face à Gideon Mensah, le néo-zélandais élimine même Clément Akpa sur un grand pont à l'heure de jeu. Il offre la balle du 3-0 à Ibrahim Sissoko dans la profondeur. Mais l'attaquant ne trouve pas le cadre.

Le compte X La Mise au Vert est revenu en vidéo sur la prestation réussie de Ben old.