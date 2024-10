" Ça change pas mal de choses ! On l’a vu face au Havre, ce n’est pas pareil. Le stade résonne d'une toute autre façon. On a besoin d’avoir tous nos atouts et celui-là est essentiel. Ce n’est que du plus pour nous. Ça donne beaucoup d'énergie. Face à Lille, même s’il manquait un kop, c’est indéniable qu’ils nous ont aidé à tenir. "

Un guichet fermé contre Lens ASSE, Lens, c'est une affiche qui fait rêver les supporters des deux camps. Sur le site de la billetterie, l'engouement s'est très vite fait ressentir. D'abord ouverte aux abonnés, la billetterie a fait un premier carton avant que les membres prémiums puis ceux ayant été assister à un match de Ligue 2 ces deux dernières saisons puissent y accéder. Très rapidement, les places se sont ainsi écoulées. Le Stade est aujourd'hui complet ! La capacité commerciale de Geoffroy-Guichard a donc été atteinte. Pour rappel, les balcons ne sont pas ouverts pour des raisons de sécurité. Cela pourrait évoluer dans les semaines à venir. Environ 37 000 places peuvent ainsi être commercialisées. Cela dépendra donc du nombre de supporters Lensois qui effectueront le déplacement. Toujours très nombreux à l'extérieur, le public Sang et Or espère pouvoir remplir le parcage extérieur si la préfecture l'y autorise. Un communiqué a d'ailleurs été écrit en ce sens avec la participation des groupes de supporters stéphanois. Parce qu'il est inconcevable de limiter la venue des supporters lensois à Geoffroy Guichard le 19 octobre #ASSERCL Le courrier commun des groupes et associations de supporters stéphanois et lensois à @Prefecture42 👇 pic.twitter.com/gGJGAilb7C — Association de Défense des Supporters Stéphanois (@AD2Sasso) October 7, 2024 Les affluences du début de saison de l'ASSE