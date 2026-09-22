Leader et meilleure attaque de Ligue 2, l’ASSE s’appuie sur une forte intensité physique : deuxième au kilométrage et troisième au nombre de sprints.

Les chiffres bruts du classement en disent long. Sur la distance parcourue par match, l'ASSE pointe à la 2ᵉ place du championnat, avec une moyenne de 107,0 km par rencontre, juste derrière Annecy (108,8 km) référence en la matière ces dernières saison et devant Grenoble (106,0 km), Dijon (105,5 km) et Clermont (104,8 km). Sur le nombre de sprints par match, les Verts se classent 3ᵉ de Ligue 2 avec 113,4 sprints en moyenne, derrière Montpellier (116,9) et Rodez (116,6), mais devant Boulogne-sur-Mer et Annecy. Un classement qui parle.

Deux indicateurs qui, mis bout à bout, dessinent le portrait d'une équipe qui a fait de l'intensité physique un pilier de son projet de jeu. Pas la plus flashy des statistiques, mais sans doute l'une des plus révélatrices sur ce que Ian Cathro a voulu installer depuis son arrivée sur le banc stéphanois.

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ASSE : La colonne vertébrale du système Cathro

Ce n'est pas un hasard si l'ASSE ressort autant dans ces classements liés à l'effort. Depuis le début de saison, l'entraîneur écossais a bâti son collectif sur un principe simple à énoncer, mais exigeant à mettre en œuvre : courir plus et courir mieux que l'adversaire. Un pressing, des transitions rapides, une envie constante de récupérer le ballon le plus loin possible du but de Larsonneur. Tout cela a un prix physique, et les Verts semblent prêts à le payer chaque week-end.

Cette base athlétique n'est pas une fin en soi. Elle sert un objectif offensif clair : l'ASSE est, à ce stade de la saison, la meilleure attaque de Ligue 2. Une place de leader au classement des buts marqués qui ne doit rien au hasard quand on la met en perspective avec l'activité physique déployée sur le terrain. Plus l'équipe court, plus elle multiplie les récupérations hautes, plus elle se procure d'occasions. La mécanique est limpide.

ASSE : Ian Cathro fait une promesse forte aux supporters des Verts

Un compteur qui valide la méthode

Et pour l'instant, la méthode fonctionne. L'ASSE occupe la tête du classement de Ligue 2 avec 16 points sur 21 possibles après sept journées. Le bilan comptable est solide : cinq victoires, un nul et une seule défaite depuis le début de saison. Un rythme de leader, porté par une équipe qui allie efficacité offensive et abnégation collective.

Ce genre de statistiques physiques passe souvent inaperçu dans les commentaires post-match, éclipsé par les buts et les résultats. Pourtant, elles racontent une partie essentielle de l'identité que Ian Cathro cherche à imprimer à son groupe. Une équipe qui gagne des ballons parce qu'elle court plus vite et plus longtemps que ses adversaires, et qui transforme cet investissement physique en position de leader.

Transpirer pour rester devant

Reste à savoir si ce rythme sera tenable sur la durée d'une saison de Ligue 2, longue et exigeante physiquement, avec son lot de rencontres rapprochées et de déplacements accumulés. L'intensité mise en place par Cathro demande un engagement de tous les instants, et la gestion de l'effectif sera scrutée à mesure que les matchs s'enchaîneront.

Mais pour l'heure, le pari semble payant. L'ASSE prouve, journée après journée, que la meilleure attaque du championnat ne se construit pas uniquement devant le but adverse. Elle se construit aussi dans les trente derniers mètres défensifs, dans les courses répétées pour presser, dans les sprints pour revenir couvrir un partenaire. Le système Cathro a un prix. Les Verts, pour l'instant, le paient sans rechigner, et le classement leur donne raison.

ASSE : Qui court le plus ?

Distance parcourue (par 90) :

Jakob Breum — 12,3 km Tamar Svetlin — 11,6 km Áron Csongvai — 11,4 km Zuriko Davitashvili — 11,4 km Thierno Ballo — 10,7 km Irvin Cardona — 10,6 km

Nombre de sprints (par 90) :

Irvin Cardona — 23,5 Thierno Ballo — 16,5 Kevin Pedro — 13,4 Zuriko Davitashvili — 10,7 Augustine Boakye — 10,6 Jakob Breum — 7,9

Vitesse maximale :

Joshua Duffus — 35,3 km/h Thierno Ballo — 35,1 km/h Adam Baallal — 34,9 km/h Irvin Cardona — 34,6 km/h João Ferreira — 34,6 km/h Maxime Bernauer — 34,3 km/h

Source : Sofascore