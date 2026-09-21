Leader avec deux points d’avance à l’heure de la trêve internationale, l’ASSE peut tirer un premier bilan positif de son début de saison. Capitaine des Verts, Julien Le Cardinal s’est exprimé devant les caméras de beIN SPORTS. Il évoque les satisfactions, mais aussi les axes d’amélioration.

Avec cinq victoires, un nul et une défaite, les Verts occupent la première place du championnat. Ils comptent deux points d’avance sur le Red Star. Un bilan forcément satisfaisant après sept journées.

Cependant, la défaite à Dunkerque lors de la 6e journée a marqué un premier coup d’arrêt. Le nul concédé à Metz a ensuite laissé des regrets. Les Verts menaient pourtant 2-0 avant de voir les Grenats revenir au score.

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De quoi ternir légèrement un début de saison prometteur. L’ASSE avait commencé son championnat avec cinq victoires consécutives. Une première dans l’histoire du club au lancement d’un championnat.

Sur le plateau de Ligue 2 Extra, Julien Le Cardinal est revenu sur ce début de saison. Le capitaine stéphanois a dressé un premier bilan. Il a également évoqué les points sur lesquels les Verts doivent encore progresser.

Cinq victoires pour commencer : Julien Le Cardinal reste prudent

L’ASSE a démarré son championnat sur les chapeaux de roues. Cinq rencontres et cinq victoires. Une série qui a rapidement placé les Verts dans le haut du classement.

Pour autant, Julien Le Cardinal estime que cette réussite doit s’accompagner de vigilance. Le capitaine stéphanois ne veut pas voir son équipe se relâcher après un tel départ.

« On ne peut pas dire qu’on l’attendait, mais on l’espérait. On veut toujours gagner. Après ces cinq matchs et cinq victoires, on était très heureux. Mais c’est dans ces moments-là qu’il faut faire attention. On a vu qu’après, c’était différent. »

La suite du championnat a en effet été plus compliquée. L’ASSE a pris un seul point lors de ses deux dernières rencontres. Les Stéphanois restent toutefois leaders avant la trêve internationale.

Le système de Ian Cathro demande beaucoup d’intensité

Sur le plateau de beIN SPORTS, le système de jeu de Ian Cathro a également été décortiqué. Le positionnement défensif et l’intensité demandée aux joueurs ont notamment été évoqués.

Le contre-pressing occupe une place importante dans le dispositif stéphanois. Les joueurs doivent rapidement se projeter à la récupération du ballon. Une exigence qui demande beaucoup d’efforts, y compris aux défenseurs centraux.

Julien Le Cardinal reconnaît que cette manière de défendre est différente de ses habitudes.

« Oui, c’est un peu particulier. Je n’avais pas l’habitude de défendre comme ça. On doit beaucoup coulisser. C’est vrai qu’on court beaucoup. C’est énergivore, même en défense centrale. Contre-presser et presser, on doit couvrir nos latéraux. C’est une bonne découverte. »

Le capitaine des Verts met donc en avant les exigences du système de Ian Cathro. Une animation qui demande beaucoup d’investissement collectif.

L’ASSE doit corriger ses erreurs défensives

Un autre chiffre interpelle depuis quelques semaines. Après avoir encaissé un seul but lors des trois premières journées, l’ASSE en a concédé sept lors des quatre suivantes.

Le bilan défensif s’est donc dégradé depuis le début du championnat. Les deux buts encaissés à Metz restent notamment en travers de la gorge du capitaine stéphanois.

Julien Le Cardinal reconnaît que certaines erreurs auraient pu être évitées. Il refuse toutefois de parler de relâchement.

« Non, il y a quelques buts qui sont vraiment évitables. Les deux à Metz, voilà. Mais si on ne fait jamais d’erreurs non plus, personne n’est parfait. Ce n’est pas facile à expliquer. On ne concède pas beaucoup, mais on paie toujours cash les petites erreurs, on va dire. »

Le défenseur central insiste également sur l’investissement du groupe. Pour lui, l’engagement reste présent malgré les résultats des dernières semaines.

« Il n’y a pas de relâchement, même dans l’engagement. On ne peut pas gagner tous les matchs, j’aimerais bien. Mais le plus important, c’est de rebondir vite. »

Un message qui résume la situation actuelle des Verts. L’ASSE reste leader, mais doit désormais retrouver davantage de constance.

« Saint-Étienne sera champion ? » Le Cardinal répond

Enfin, Julien Le Cardinal a été confronté à une question plus légère. L’animateur de Ligue 2 Extra lui a demandé de réagir à la fameuse phrase : « Est-ce que Saint-Étienne sera champion ? »

Le capitaine stéphanois n’a pas esquivé la question. Il assume l’ambition du groupe, tout en rappelant que la saison sera longue.

« On l’espère. C’est l’objectif en tout cas, on fait tout pour. C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens. »

Le message est donc clair. L’ASSE veut continuer à avancer avec ambition. Mais Julien Le Cardinal sait aussi que le championnat de Ligue 2 se jouera sur la durée.