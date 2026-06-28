Quelques heures avant d'être officialisé comme nouvel adjoint d'Ian Cathro à l'AS Saint-Étienne, Eliaquim Mangala a mis un terme à une carrière qui l'a mené des pelouses de Porto à celles de Manchester City, en passant par l'équipe de France. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, l'ancien défenseur des Verts a pris le temps de regarder dans le rétroviseur. Sans nostalgie, mais avec émotion.

À 34 ans, celui qui avait retrouvé le Forez en 2022 va désormais vivre le football autrement. Sur le banc, cette fois. Mangala explique que cette décision ne s'est pas imposée au terme d'une longue réflexion. Comme souvent dans sa vie, c'est son instinct qui a parlé. « C'est le moment. Ça s'arrête. La plupart de mes grandes décisions, pas seulement dans le football, c'est un ressenti. Je ne réfléchis pas longtemps. C'est le moment... et ça s'arrête. »

Une manière simple de refermer une carrière exceptionnelle. Plus tard dans l'entretien, il le confirmera définitivement : « Il n'y a pas de retour sur un terrain, c'est fini. »

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« Le petit Eliaquim serait fier... Moi, je suis fier de lui »

Lorsque le journaliste lui demande ce que penserait le jeune garçon qui rêvait de devenir professionnel, Mangala parle de fierté. « Le petit Eliaquim serait fier de moi. Mais moi aussi, je suis fier de lui. C'est le plus important. Quand tu es enfant, tu rêves sans savoir si ça va arriver. Et puis tu regardes ton histoire... Tu te rends compte qu'il y a énormément de choses que j'ai faites, consciemment ou inconsciemment, qui m'ont permis de jouer des grands matchs, dans des grandes sélections et dans des clubs de très haut niveau. »

Champion du Portugal, international français, joueur de Porto, Manchester City, Valence ou encore de l'ASSE... le parcours parle pour lui. Pourtant, Mangala refuse toujours de le regarder comme quelque chose d'extraordinaire. « J'ai vécu bien plus que ce que j'avais imaginé. J'ai connu des blessures, gagné des titres, vécu une descente, joué dans plusieurs pays, appris des langues, rencontré énormément de personnes... Quand tu regardes tout ça, c'est magnifique. C'est une chance. »

Une promesse faite à son frère

Parmi tous les souvenirs évoqués, l'un d'eux dépasse largement le spectre du football. Mangala raconte avoir longtemps porté une motivation intime, liée à son frère, victime d'un accident lorsqu'il était plus jeune. « Ma première mission, c'était par rapport à mon frère. Il ne pouvait plus jouer au football. J'avais toujours dit que lorsque je serais sur le terrain, je jouerais pour deux personnes. »

Mangala : « Je ne me rends pas compte de ce que j'ai fait »

Longtemps considéré comme le défenseur le plus cher de l'histoire après son transfert à Manchester City, Mangala explique n'avoir jamais réellement pris conscience de son parcours. « Je ne me rends pas compte. Pour moi, c'était normal. Je faisais simplement ce que j'avais à faire. »

Ce sont finalement les regards des autres qui lui permettent aujourd'hui de mesurer le chemin parcouru. « Quand des personnes me disent que je peux être fier de ma carrière, c'est là que je réalise. Tu te dis que ce n'est pas tout le monde qui l'a fait. Beaucoup de gens rêveraient simplement de vivre 10 % de ce que j'ai vécu. »

Le football s'arrête pour Mangala... mais pas l'aventure

Cette retraite ne marque pourtant pas une rupture avec le terrain. Bien au contraire. En rejoignant le staff d'Ian Cathro, qu'il a côtoyé cette saison à Estoril, Mangala ouvre un nouveau chapitre. Son vécu au plus haut niveau, sa connaissance du très haut niveau européen et son expérience du vestiaire constituent des arguments solides pour accompagner le groupe stéphanois.

Avant de tourner définitivement la page du joueur, il adresse un dernier message à ceux qui rêvent de suivre le même chemin. « Merci le football. Merci pour tout. Merci à tous les coachs que j'ai eus. Merci à tous mes coéquipiers. On partage des moments incroyables, dans les bons comme dans les mauvais. Et pour ceux qui arrivent derrière, le plus important, c'est de croire en vous. Le football n'est pas facile, il change énormément. Mais il y a une chose qui ne doit jamais changer : le fait de croire en vous-même. »

Le maillot restera au vestiaire. Les crampons aussi. Mais à Geoffroy-Guichard, cette fois, c'est depuis le banc que Mangala tentera d'aider les Verts à écrire une nouvelle histoire. Espérons qu'elle soit belle !