Un peu plus d'une semaine après l'annonce d'un sursis par le ministère de l'Intérieur à propos de la dissolution des groupes ultras de l'ASSE, les Magic Fans 91 se sont illustrés ce week-end par une nouvelle belle action.

Un dialogue avec l'ASSE de nouveau engagé ?

Un temps menacé de dissolution par Bruno Retailleau, le dialogue semble désormais rétabli entre les dirigeants de l’ASSE et les autorités. La dissolution des groupes ultras stéphanois paraissait pourtant inéluctable il y a encore quelques semaines. Les autorités pointaient leurs implications dans les "incidents parmi les plus graves et les plus violents qui ont été constatés".

Une décision que de nombreux acteurs du football jugaient lourde de conséquences. Vingt-quatre associations affiliées au réseau Football Supporters Europe dénonçaient en effet d'« injuste et disproportionnée ». Du côté des Verts, le milieu stéphanois Aimen Moueffek n'hésitait pas à affirmer son "total soutien aux ultras" : "Je pense que dissoudre les groupes n'est pas une bonne chose. C'est fermer la communication avec les personnes de confiance qui composent chaque groupe."

Mais depuis quelques jours, le climat autour de la menace de dissolution s’est nettement apaisé. Les autorités évoquaient alors pour la première fois l'idée d'un échange avec le club. De son côté, l’ASSE, bien que toujours sous la menace d’un sursis, affirmait sa volonté d’engager "un dialogue permettant d’imaginer, ensemble, des solutions efficaces sur le long terme pour éliminer la violence et les discriminations des stades." Une issue favorable semble se dessiner.

Les Magic Fans s'engagent en faveur de la Ligue contre le cancer

Déjà grands habitués des engagements citoyens, les MF91 ont de nouveau répondu présents ce weekend. À l’occasion de la 11e édition des Foulées de la Ligue, les ultras stéphanois ont participé à leur manière à la course solidaire organisée par la Ligue contre le cancer. Cette dernière a pour objectif la sensibilisation à la maladie et la collecte des fonds pour les recherches.

Selon les informations d'Activ Radio, deux chèques ont été remis à l'organisation. Un premier, d'un montant de 24 852 euros, a été offert par Saint-Étienne Métropole. Le second, d’une valeur de 9 700 euros, provient directement des Magic Fans. Engagés depuis une vingtaine d'années aux côtés de la Ligue contre le cancer, les ultras ont récolté cette somme grâce à la vente solidaire de cartes postales et de magnets.