L'ASSE dispute une véritable finale ce dimanche sur la pelouse de la Mosson. Un match décisif face à Montpellier particulièrement attendu. Aïmen Moueffek s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Aïmen Moueffek (Joueur de l'ASSE) : "La dissolution des supporters, son avis ? On a tous entendu parler de ça. Aujourd'hui, les supporters, ils ont notre total soutien. Je pense que dissoudre les groupes, je ne pense pas que ce soit, à titre personnel, je ne pense pas que ce soit une bonne chose à part fermer un peu cette communication avec les personnes de confiances qu'on a dans chaque groupe. Je pense que Saint-Etienne, aujourd'hui, la plupart des personnes n'ont pas connu les grandes années de Saint-Etienne. Je pense qu'aujourd'hui, si on connaît tout Saint-Etienne, c'est dû aux supporters, c'est dû à tout l'engouement que la ville et les supporters produisent.

Donc voilà, je pense que dissoudre les kops et dissoudre les groupes de supporters, à Saint-Etienne, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Parce que je pense que les deux vont avec. Je pense que Saint-Etienne, ce sont les joueurs et les supporters. Ce sont eux qui sont là tout le temps. Ce sont eux qui sont là. Nous, ça reste carriériste. Aujourd'hui, on peut être là. Demain, même si Saint-Etienne reste dans notre cœur, on peut changer de club, partir dans un autre pays. Mais eux, ce sont ceux qui sont toujours là. Ce sont eux qui aiment réellement le club. Et voilà, je pense que c'est important pour eux et pour nous et pour toute la ville et le club que les groupes restent là."

Aïmen Moueffek (Joueur de l'ASSE) : "L’aggression de Batubinsika, un mot ? C'est vrai qu'on a tous été attristés par la situation de Dylan. Il a tout notre soutien, il le sait aussi. Après, je pense que ce n'est pas tous les supporters. Je pense qu'il y a des mauvaises personnes de partout. Il y a des personnes qui font les « cons » de partout. Le plus important, c'est que la relation entre les joueurs et les supporters ne soit pas remise en cause. Le club a fait ce qu'ils avaient à faire, Dylan aussi. Maintenant, on avance et on se concentre sur les prochains matchs."