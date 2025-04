La décision était attendue ce jour concernant la possible dissolution des ultras. Bien que la situation ne soit pas totalement réglée pour l'ASSE, le ministre de l'Intérieur ouvre pour la première fois la possibilité à un échange et à une issue favorable pour le maintien des tribunes stéphanoises.

Via un communiqué du ministère de l'Intérieur voici les propos suite à cette réunion : "Par ailleurs, compte tenu des échanges qui ont eu lieu au sein de la commission, et notamment des engagements pris par le propriétaire du club de l’Association Sportive de Saint-Étienne, les ministres de l’Intérieur et des Sports, avant de prendre toute décision, recevront dans les meilleurs délais les dirigeants du club afin d’examiner les garanties que ceux-ci sont en mesure d’apporter pour assurer un retour effectif au calme et la fin des violences de la part des deux groupes de supporters, eu égard au nombre important et à la gravité des faits qui leur sont reprochés."

L'ASSE salue la décision

"L’AS Saint-Étienne salue la décision du ministre de l'Intérieur, après avoir entendu l’avis de la commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, d’ouvrir un dialogue permettant d’imaginer, ensemble, des solutions efficaces sur le long terme pour éliminer la violence et les discriminations des stades, tout en préservant le rôle clé joué par les groupes de supporters dans l’animation des tribunes et la vie sociale de sa ville.

Comme ses dirigeants l’affirment depuis l’ouverture de cette procédure, seul un travail de fond impliquant toutes les parties prenantes peut permettre d’obtenir des résultats tangibles et sur le long terme.

Le club réaffirme son engagement total pour lutter contre toute forme de violence et de discrimination, ainsi que sa volonté de jouer pleinement son rôle dans ce travail qui s’ouvre aujourd’hui. Ses dirigeants se réjouissent de rencontrer prochainement les ministres de l’Intérieur et des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, et de travailler ensemble avec cette ambition partagée."

Une issue favorable reste donc envisageable et semble être dans les mains du club.