La menace de dissolution des groupes ultras stéphanois continue de susciter une vive réaction au sein de la communauté des supporters européens. Dans une lettre adressée à la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, plusieurs associations de supporters de toute l’Europe expriment leur soutien aux Green Angels 1992 et aux Magic Fans 1991 d'après des informations de RMC Sport.

Les 24 associations signataires, affiliées au réseau Football Supporters Europe, dénoncent une mesure qu’elles jugent « injuste et disproportionnée ». Selon elles, cette dissolution serait une atteinte directe à la culture des tribunes et aux principes fondamentaux de la liberté d’association. Elles regrettent notamment l’absence de dialogue préalable avant l’annonce de cette décision.

Un soutien international pour les ultras stéphanois

Dans leur courrier, les représentants des supporters insistent sur le rôle essentiel des Green Angels et des Magic Fans dans l’animation du stade Geoffroy-Guichard, mais aussi dans le dialogue avec les instances sportives et les autorités publiques. Ils mettent en garde contre un précédent dangereux qui pourrait fragiliser l’ensemble du mouvement ultra en France et en Europe.

Les associations rappellent que « la violence et les discriminations n’ont aucune place dans nos stades et doivent être combattues avec fermeté ». Cependant, elles estiment que la dissolution collective d’un groupe en réponse aux actes isolés de certains individus est une sanction excessive et inefficace. Cette approche, selon elles, risque d’alimenter davantage les tensions et de compliquer le travail des forces de l’ordre.

Soutien en Europe... et en France !

Les signataires exhortent ainsi la Commission à rejeter ce projet de dissolution et à privilégier un retour au dialogue entre toutes les parties prenantes. Pour eux, une collaboration constructive entre supporters, clubs et autorités est la meilleure solution pour garantir un environnement sécurisé et respectueux dans les stades.

Par ailleurs, l'ANS a dévoilé une liste de groupes de supporters français qui ont tous souhaité apporter leur soutien aux Magic Fans, ainsi qu'aux Green Angels, en repoussant la dissolution comme une solution adaptée.

Alors que la décision finale se rapproche, les ultras stéphanois peuvent compter sur un élan de solidarité en France, mais également bien au-delà des frontières françaises. L’avenir des tribunes vertes est plus que jamais en jeu.