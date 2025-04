À l’aube de la 29e journée de Ligue 1, plusieurs duels s’annoncent cruciaux, notamment en bas de tableau où l’AS Saint-Étienne joue gros face à Brest. La pression monte dans une course au maintien toujours plus serrée.

Ce vendredi soir, la 29e journée s’ouvre avec une affiche à fort enjeu pour les Verts : Lens (9e, 42 pts) reçoit Reims (16e, 26 pts), qui devance l’ASSE de seulement trois unités. Une victoire champenoise mettrait directement la pression sur Saint-Étienne, attendu dimanche contre Brest. À l’inverse, un faux pas de Reims pourrait offrir une véritable opportunité aux hommes d’Olivier Dall’Oglio de recoller au classement.

L’ASSE n’a plus le droit à l’erreur.

Avec 23 points en 28 journées de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne est 17e, en position relégable. Le match contre Brest (8e, 43 pts), ce dimanche à 15 h, s’annonce périlleux. Face à une équipe solide, les Stéphanois devront s'appuyer sur le soutien de Geoffroy-Guichard pour aller chercher des points vitaux. Une victoire serait une bouffée d’oxygène avant un sprint final qui s’annonce haletant.

Le Havre recevra le Stade Rennais pendant qu'Angers accueillera Montpellier. Le HAC et Angers auront la volonté de se rapprocher d'un maintien encore loin d'être acquis il y a peu de temps.

En haut de tableau, l’OM veut sécuriser sa 2e place

Si le PSG a déjà validé un nouveau titre (74 pts), la bataille pour l'Europe fait rage. L’OM (2e, 52 pts) se déplace à Monaco (3e, 50 pts) samedi à 17 h pour un choc direct. Strasbourg (4e, 49 pts) et Lyon (5e, 48 pts) restent aussi en embuscade, tout comme Nice et Lille, tous deux à 47 points. Cette journée pourrait bien rebattre les cartes dans la course à l’Europe.

Journée 29 - Ligue 1

Vendredi 11 avril 2025 à 20 h 45 sur DAZN

RC Lens – Stade de Reims

Samedi 12 avril 2025 à 17 h 00 sur beIN SPORTS 1

AS Monaco – Olympique de Marseille

Samedi 12 avril 2025 à 19h00 sur DAZN

Toulouse FC – LOSC Lille

Samedi 12 avril 2025 à 21h05 sur DAZN

RC Strasbourg Alsace – OGC Nice

Dimanche 13 avril 2025 à 15h00 sur DAZN

AS Saint-Étienne – Stade Brestois 29

Dimanche 13 avril 2025 à 17h15 sur DAZN

Angers SCO – Montpellier Hérault SC

Havre AC – Stade Rennais FC

Dimanche 13 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

AJ Auxerre – Olympique Lyonnais

Mardi 22 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

FC Nantes – Paris Saint-Germain

Classement provisoire de Ligue 1