Alors qu’Eirik Horneland est toujours officiellement en poste, l’AS Saint-Étienne aurait déjà sécurisé l’avenir. Selon les informations révélées par L’Équipe, Philippe Montanier aurait signé son contrat avec l’ASSE, dans un contexte sportif de transition. Une anticipation, révélatrice de la nouvelle drôle de méthode stéphanoise.

Officiellement, Eirik Horneland reste l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne. Dans les faits, son avenir ne semble plus être la priorité des décideurs stéphanois. Après plusieurs semaines compliquées sur le plan sportif, la direction aurait choisi d’anticiper la suite, sans précipitation publique mais avec efficacité en interne.

C’est dans ce cadre que le nom de Philippe Montanier revient avec insistance. Selon L’Équipe, l’ancien technicien de Toulouse, Rennes ou Lens aurait déjà paraphé un contrat avec le club du Forez, en attendant que le timing institutionnel permette une officialisation.

Une signature qui s’inscrit dans la nouvelle ère Kilmer

Depuis le rachat du club par Kilmer Sports, la gouvernance stéphanoise a profondément évolué. Fini le temps des décisions prises dans l’urgence ou sous pression médiatique. Désormais, l’ASSE semble avancer avec une logique d’anticipation. La possible signature de Montanier en amont en est une illustration. Sans communication tapageuse, le club sécuriserait une solution expérimentée, capable de prendre rapidement les rênes, tout en évitant une période de flottement préjudiciable dans la course à la montée.

La méthode interroge toutefois. Si l'anticipation est (enfin) une excellente nouvelle pour un club qui n'y était pas véritablement habitué, la scène qui va se jouer ce soir reste un peu lunaire... Horneland futur coach débarqué, va, professionnellement, assurer sa mission de coach pour une dernière qui, espérons-le, lui permettra d'engranger un 17ème succès sous son ère. Puis, après la rencontre, il repartira, lui et son staff proche, vers d'autres horizons. Montanier devrait alors, officiellement, lui succéder...

Montanier, un profil familier et performant

À 61 ans, Philippe Montanier coche de nombreuses cases. Ancien joueur de l’ASSE à la fin des années 1990, il connaît l’environnement du club et la pression populaire qui l’accompagne. Entraîneur aguerri, habitué aux projets de reconstruction comme aux objectifs élevés, il offre un profil immédiatement opérationnel. Stoppé net dans son tour du monde de l'autre côté de la planète, en Australie, il est certainement désormais en France où il pourrait rapidement rallier St-Etienne, si ce n'est déjà fait.