Le parcage visiteurs ouvrira bien samedi soir à Geoffroy-Guichard, mais sous des conditions très strictes. À l’occasion de la rencontre ASSE – Boulogne-sur-Mer, programmée le samedi 31 janvier à 20h, la préfète de la Loire a pris un arrêté préfectoral restrictif.

Cet arrêté encadre le déplacement des supporters de l’USBCO. Les autorités poursuivent ainsi la ligne sécuritaire mise en place depuis plusieurs mois, une orientation que la préfète assume publiquement. Haute surveillance en parcage !

Un parcage autorisé, sous haute surveillance

De 8h à minuit, l’arrêté interdit à toute personne se revendiquant supporter de Boulogne-sur-Mer l’accès à plusieurs secteurs sensibles de Saint-Étienne. La préfecture vise notamment la place du Peuple, la place de l’Hôtel de Ville, Jean-Jaurès, Carnot et l’esplanade de France.

La préfecture interdit également l’accès au stade Geoffroy-Guichard, sauf pour les supporters munis d’une contremarque officielle. Les forces de l’ordre escorteront ces supporters jusqu’au Chaudron.

Les autorités ont fixé un point de rassemblement unique à 18h30, sur l’A72 (sortie 13). Elles dirigeront ensuite les véhicules vers le parking visiteurs, seul espace de stationnement autorisé. La préfecture a validé ce dispositif lors d’une réunion de sécurité, organisée le 23 janvier.

Pour justifier ces mesures, la préfecture avance plusieurs éléments : des antécédents récents d’incidents, des risques avérés de troubles à l’ordre public et un contexte sécuritaire national tendu. Les autorités reprennent ainsi une argumentation désormais classique autour des rencontres disputées à Geoffroy-Guichard.

Une ligne dure assumée par la préfète de la Loire

Nommée il y a cinq mois, Muriel Nguyen maintient une politique ferme sur le dossier des supporters. Elle ne cherche pas à infléchir la ligne suivie. Bien au contraire. Dans un entretien accordé au Progrès, la préfète a évoqué la possibilité de relancer la procédure de dissolution des Magic Fans 1991 et des Green Angels 1992.

À ce jour, l’administration a déjà prononcé 31 interdictions administratives de stade. Elle instruit encore quinze dossiers supplémentaires.

Le parcage visiteurs ouvrira donc samedi soir. Mais les autorités envoient un message clair : elles appliquent la fermeté, et elles encadreront strictement chaque déplacement sous haute surveillance.

Source : TL7