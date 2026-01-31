Avec huit points au classement, l'ASSE se retrouve aujourd'hui 10 ème d'Arkema Première Ligue. Ce samedi 31 janvier à 15h, les Vertes s'apprêtent à affronter un nouveau concurrent au maintien, le Havre ! Un rendez-vous à ne pas manquer pour l'équipe de Sébastien Joseph.

L'ASSE n'a pas joué en championnat depuis maintenant deux semaines. Depuis le début du mercato, l'équipe stéphanoise s'est renforcée avec plusieurs arrivées. Ainsi, Moira Kelley ou encore Kaylan Bradford Williams et Tyler Isgrig sont venues rejoindre une équipe qui se retrouvée en grande difficulté. Mais, les matchs face à l'OM et Nantes ont donné de beaux espoirs aux Vertes qui ont affiché de belles valeurs.

Une victoire et une défaite, mais de beaux enseignements pour l'ASSE

Face à l'OM, l'ASSE a pris sans revanche du match aller en s'imposant 1-0. C'est sur ce même score que les Vertes se sont inclinées quelques jours plus tard contre Nantes. Face à la seconde équipe d'Arkema Première Ligue, les Vertes ont tout de même montré de très belles chose. C'est ce que soulignait Sébastien Joseph après la rencontre.

"Pour autant, on se crée beaucoup de situations, et ce qui nous fait défaut, encore une fois, c’est la finition, ce dernier geste. Parce que, malgré le fait d’affronter une équipe deuxième, on se crée de nombreuses occasions et on doit être capables de les concrétiser. Dans l’énergie et dans ce que l’on a produit, c’est bien, mais avec autant de situations et les efforts fournis aujourd’hui, on doit être capables de ramener au moins un point de ce genre de match, et pour l’instant on n’y arrive pas."

Le Havre un adversaire à la portée des Vertes

Le Havre n'a remporté aucune de ses septs dernières rencontres d'Arkema Première Ligue, une éternité ! Sébastien Joseph le sait, l'ASSE devra être très inspiré face à cette équipe, dans un championnt ou chaque point compte.

"Il sera nécessaire de prendre trois points contre Le Havre le 31 janvier. Pendant cette semaine de pause, on va d’abord régénérer un peu les organismes, car c’était une semaine à trois matchs, très sollicitante, avec notamment Lyon. Ensuite, on va essayer de se mettre dans les meilleures dispositions pour préparer Le Havre."

L'ASSE compte sur vous pour venir encourager l'équipe !