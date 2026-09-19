Dans quelques minutes, l'ASSE va affronter le FC Metz, de Téji Savanier, en clôture de la septième journée de Ligue 2. Les joueurs d’Ian Cathro doivent se relancer après une défaite à Dunkerque. Le but étant de partir en trêve sur une bonne note. Voici le onze choisi par l’entraîneur stéphanois.

Si tout avait bien commencé à Dunkerque, suite au but de Boakye avant la pause, l’ASSE a été renversée lors du second acte. Les Verts n’ont pas réussi à conserver leur avance et ont perdu leurs premiers points cette saison.

Un revers qui n’a donc pas permis aux Stéphanois d’augmenter leur avance sur leurs poursuivants. Ce samedi, une victoire est obligatoire sur la pelouse d’une équipe qui ambitionne également de renouer avec le succès. En quête d’une remontée immédiate, les Lorrains ont été défaits sur la pelouse du Red Star, lundi et sont à six points des ligériens.

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Les Verts peuvent creuser l’écart avec les Grenats

Avant de partir en sélection ou de profiter de la trêve pour prendre quelques jours de repos, l’ASSE a l’occasion de frapper un grand coup en Lorraine. La septième journée de Ligue 2 nous a offert hier un choc entre Reims, deuxième, et Montpellier, troisième. Ce soir, c’est à Metz, autre concurrent pour la montée en Ligue 1, que les Verts défient.

Un succès permettrait aux Ligériens de prendre neuf points sur leur adversaire du soir. Si nous ne sommes pas encore au quart de la saison, cette avance serait déjà conséquente et pourrait compter en fin d’exercice.

À l’inverse, une seconde défaite de suite donnerait l’occasion à Metz de se rapprocher. En battant l'ASSE, ils reviendraient à trois points. Les hommes d’Ian Cathro ont tout intérêt à se ressaisir en allant gagner sur la pelouse de Saint-Symphorien ce samedi.

La composition de l’ASSE

Voici le onze stéphanois pour cette partie à Metz :