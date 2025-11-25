Débarqué avec des préceptes de jeu exigeant, Eirik Horneland n'a toujours pas tiré le meilleur de son groupe. Si le mercato estival semblait avoir gommé les nombreuses lacunes à l'ASSE, le prochain devrait rattraper les erreurs de casting. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

"Il n’a aucun souci avec l’échec, tant qu’il y a l’intention", analyse Antoine Chirat, journaliste pour Onze Mondial. Car depuis plusieurs mois, l'entraîneur norvégien de l’ASSE mise sur la pédagogie et l’investissement personnel. Exigeant, Horneland attend de ses joueurs un engagement total, à la hauteur de sa vision du football. "Il demande beaucoup d’intensité. Il veut un état d’esprit commun, une envie d’aller vers l’avant, de jouer un football intense, mais aussi intelligent. Horneland veut des joueurs intelligents, il leur laisse une vraie liberté créative."

Mais malgré cette approche claire et ambitieuse, les résultats tardent à suivre. Non pas par manque de volonté ou de travail, mais peut-être par un déséquilibre plus profond. Le technicien norvégien semble composer avec un effectif qui n’a pas encore toutes les clés pour répondre à ses exigences.

Un manque d'expérience criant à l'ASSE ?

Antoine Chirat, journaliste pour Onze Mondial : "Est-ce qu’il a suffisamment de joueurs intelligents pour mener ce projet ? C’est une vraie question. Il y a eu des plans offensifs répétés, beaucoup de mal faits aux adversaires… Mais derrière, on encaisse trop.

L'ASSE a besoin de plus d’expérience en défense. C’est ça qui nous permettrait de vivre une deuxième partie de saison beaucoup plus tranquille. Les couloirs sont beaucoup trop légers cette année. Ferreira, Annan ont prouvé qu’ils n'avaient pas forcément le niveau. C’est le point faible de l’équipe depuis le début de saison.

On risque peut-être de remonter en Ligue 1, mais avec peur. Et pourquoi pas aussi un autre défenseur central. Kevin Pedro, il ne faut pas lui mettre trop de pression. Il fait un très bon match à Troyes, mais ce n’est qu’un match. Et Chico Lamba, c’est très jeune aussi, peu d’expérience."

Une formation déséquilibrée ?

Hervé, chroniqueur pour le Sainté Night Club : "On a eu un peu de malchance avec les suspensions, les blessures… Ça nous a privés de notre charnière centrale, et ça nous en prive encore avec la longue absence de Chico Lamba. On n’a pas encore vraiment eu notre équipe type, ou très rarement.

Il y a eu des changements de statut dans cette équipe. Une équipe déséquilibrée, moi ça ne me dérange pas si ça gagne. Oui, aujourd’hui, l'ASSE est déséquilibrée. Est-ce qu’il va trouver une recette ? Déjà, attendons de voir Bernauer-Lamba sur dix matchs. Je ne suis même pas sûr qu’ils aient fait deux matchs ensemble ! Une charnière centrale, c’est la base pour solidifier.

Moi, j’attends de voir ça avant de juger. Pour l’instant, je lui laisse le bénéfice du doute."

