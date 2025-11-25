Victorieuse 2-1 contre Nancy, l'ASSE récupéré la deuxième place de ligue 2. Le club via son service communication nous offre une vidéo inside de la préparation de la rencontre et des images exclusives du match.

L’ASSE a dominé la première période dans un Chaudron frigorifié et partiellement fermé. Les Verts ont rapidement imposé leur rythme, confisquant le ballon et multipliant les actions tranchantes autour d’un Davitashvili très remuant. Cardona ouvre logiquement le score à la 27e minute, en profitant d’une transition rapide et d’un ballon piqué qui fait polémique côté nancéien. Saint-Étienne pousse pour faire le break, mais Fernandez sauve les siens juste avant la pause, tandis que Nancy perd deux joueurs sur blessure, dont son capitaine Saint-Ruf.

Au retour des vestiaires, Ferreira provoque un penalty transformé par Tardieu (51e). À 2–0, l’ASSE semble maîtriser son sujet, mais Nancy réagit aussitôt : Bokangu réduit l’écart sur penalty (58e). Le match gagne alors en intensité. Jaber et Davitashvili créent le danger, tandis que Moueffek brille dans l’impact. Nancy se procure sa plus grosse chance à la 75e minute avec une tête de Mendy au-dessus.

La fin de match reste tendue, les Verts gardant la possession sans réussir à se mettre à l’abri. La défense stéphanoise tient finalement jusqu’au bout, N’Guessan et Miladinovic apportant de la fraîcheur, et Bernauer–Nadé sécurisant les derniers ballons. Saint-Étienne s’impose au terme d’un match disputé.

Eymard et pedro racontent leur premier but en pro avec l'ASSE

Kevin Pedro : « Oui, content de marquer, ça faisait longtemps. Même avec les équipes de jeunes, je ne marquais pas. (rires) »

Paul Eymard : « Mon premier but en pro, ça fait super plaisir. J’espère que j’en mettrai beaucoup d’autres. Maintenant, mon objectif, c’est de faire mes premières feuilles de match en Ligue 2. La Coupe de France, c’était une belle expérience : la première fois dans un stade professionnel avec l’équipe première. C’était beau. On s’est fait peur au début, mais on a gagné. Ça donne envie d’y retourner avec le groupe pro… surtout à Geoffroy-Guichard. »