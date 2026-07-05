L'ASSE a lancé sa préparation estivale avec une ambition assumée : retrouver la Ligue 1. Avant même les premiers matchs amicaux, une première nouveauté de la saison 2026-2027 semble déjà avoir conquis les supporters stéphanois.

Le 1er juillet a marqué le retour des Verts au Centre sportif Robert-Herbin. Après une nouvelle saison frustrante, les hommes d'Ian Cathro ont retrouvé les terrains avec un objectif clair : remettre l'AS Saint-Étienne à sa place, en Ligue 1.

Cette reprise est aussi celle de tous les espoirs. Deux ans après l'arrivée de Kilmer Sports Ventures, le projet sportif est attendu au tournant. Les supporters veulent voir leur équipe retrouver une dynamique positive, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

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Comme chaque été, cette reprise a également permis aux joueurs de découvrir les nouveaux équipements qui accompagneront le club tout au long de la saison. Un changement de style qui n'est pas passé inaperçu auprès des supporters.

Une collection qui séduit les supporters

Dès sa mise en ligne sur la boutique officielle, la nouvelle collection a suscité de nombreuses réactions positives. Les supporters ont salué un design plus moderne, plus sobre et plus facilement portable au quotidien.

Tee-shirts, débardeurs et autres vêtements arborent une identité visuelle renouvelée qui tranche avec certaines collections des saisons précédentes. Les commentaires publiés sur les réseaux sociaux témoignent d'un accueil largement favorable.

À quelques jours de la présentation du futur maillot domicile, cette première prise de contact avec la gamme 2026-2027 semble avoir permis au club de marquer des points auprès de son public.

L'ASSE victime de son succès

L'engouement ne s'est pas limité aux réseaux sociaux. Les supporters sont également passés à l'action.

En seulement quatre jours, la boutique officielle en ligne de l'ASSE a vu plusieurs références disparaître de son catalogue. Les tee-shirts et les débardeurs de la nouvelle collection affichent déjà rupture de stock.

Un succès commercial qui oblige désormais le club à réapprovisionner rapidement ces articles afin de répondre à une demande toujours forte. Une excellente nouvelle pour l'ASSE, qui mesure une nouvelle fois l'attachement de son public malgré les difficultés sportives des dernières saisons.

Reste désormais un rendez-vous que tous les supporters attendent avec impatience. Ce mercredi 8 juillet, le club lèvera le voile sur son nouveau maillot de match pour la saison 2026-2027. Au regard du succès rencontré par cette première collection, il ne serait pas surprenant de voir les premiers stocks partir très rapidement également.

Source : Boutique officielle de l'ASSE