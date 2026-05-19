La saison régulière de Ligue 2 a pris fin le week-end du 10 mai. L'occasion de faire de premiers bilans, dont celui des affluences, avec un classement largement dominé par l'ASSE.

C'était attendu, mais les chiffres sont toujours éloquents. Samedi 10 mai, la saison régulière de Ligue 2 a pris fin avec un ultime multiplex. Rêvant toujours d'accrocher le top 2, l'ASSE s'est très facilement défait d'Amiens (5-0), club déjà relégué en Ligue 3. Un succès anecdotique car dans le même temps, Le Mans, qui ne devait pas s'imposer, est allé gagner avec la manière sur le terrain de Bastia (0-2). Comme en 2024, le passage des Verts par les barrages pour espérer la Ligue 1 était acté.

L'ASSE signe un record historique

Mais bien que les chances d'inverser la tendance étaient minces pour les Stéphanois, Philippe Montanier et ses hommes ont pu compter sur un Chaudron des très grands soirs, comme souvent. En effet, ce ne sont pas moins de 39 772 supporters qui se sont massés à Geoffroy-Guichard pour la réception d'Amiens. La meilleure affluence de l'ASSE lors de la saison 2025-2026, tout simplement. Plus dingue encore, ce match a permis aux Verts de signer un record historique en Ligue 2.

📊🏟 Les affluences moyennes de la Ligue 2 pour la saison 2025/2026 ! 🇫🇷 1️⃣ 31 305 - AS Saint-Etienne

2️⃣ 12 033 - Le Mans FC

3️⃣ 11 635 - AS Nancy-Lorraine

4️⃣ 10 877 - Stade de Reims

5️⃣ 9 771 - SC Bastia

6️⃣ 8 768 - Montpellier HSC

7️⃣ 8 193 - EA Guingamp

8️⃣ 7 969 - ESTAC Troyes

9️⃣… pic.twitter.com/KrYv7akq0X — Stadium Traveller (@Stadium_Tr) May 16, 2026

Avec 31 305 spectateurs de moyenne par matches à domicile, le club du Forez a signé la meilleure affluence moyenne de l'histoire pour une saison de Ligue 2. Signe de l'engouement entourant l'ASSE, les Verts ont également signé leur record d'affluence moyenne depuis l'exercice 2013-2014. Et en comparaison avec le reste de son championnat, le décuple champion de France n'a tout simplement pas d'égal.

Le paradoxe Troyes

D'après Transfermarkt, la deuxième meilleure affluence moyenne de la saison est signé par Le Mans FC, avec 12 033 spectateurs massés à Marie-Marvingt. Un écart de près de 20 000 supporters avec l'ASSE. Un gouffre, tout simplement. En tête du championnat toute la saison ou presque, l'ESTAC Troyes ne se classe de son côté qu'au 8e rang du classement des affluences moyennes, avec 7 969 spectateurs seulement !

📊🏟 Les taux de remplissage de la Ligue 2 pour la saison 2025/2026 ! 🇫🇷 1️⃣ 87,6% - Rodez AF

2️⃣ 82,7% - USL Dunkerque

3️⃣ 81,4% - Red Star

4️⃣ 76,8% - Pau FC

5️⃣ 74,6% - AS Saint-Etienne

6️⃣ 59,4% - Amiens SC

7️⃣ 59,3% - SC Bastia

8️⃣ 57,9% - AS Nancy-Lorraine

9️⃣ 57,9% - Stade… pic.twitter.com/V5PR7J7YW4 — Stadium Traveller (@Stadium_Tr) May 16, 2026

Pour pousser un peu plus loin, le site spécialisé calcule également le pourcentage de remplissage des enceintes. Sans surprise, les plus petits stades du championnat sont aux avant-postes, avec Rodez au premier rang (87,6%) devant Dunkerque (82,7%) et le Red Star (81,4%). Possédant de loin le plus grand écrin de Ligue 2, l'ASSE se classe 5e, avec un taux de remplissage moyen de Geoffroy-Guichard de 74,6% quand le Stade de l'Aube (Troyes) n'était rempli qu'à 39% en moyenne.

Un résultat impressionnant, d'autant plus que le Chaudron a régulièrement été privé d'un de ses kops, si ce n'est parfois les deux. Plus que jamais, le peuple Vert démontre qu'il mérite la Ligue 1. Aux joueurs de Montanier de le ramener à sa place en remportant les barrages face au 16e de l'échelon supérieur !