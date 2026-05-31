Entre une nouvelle désillusion sportive, les premières annonces d’Ivan Gazidis, un dossier ultras qui a connu un tournant favorable et les révélations de Transfermarkt sur la valeur de l’effectif, l’actualité de l’ASSE a été particulièrement dense cette semaine. Voici les quatre informations qu'il ne fallait pas manquer cette semaine...

La saison 2025-2026 s’est achevée de la pire des manières pour les Verts. Battus par Nice lors du barrage retour, les Stéphanois évolueront encore en Ligue 2 la saison prochaine. Dans la foulée de cet échec, la direction a commencé à esquisser les premières pistes de réflexion pour l’avenir, tandis que les supporters ont obtenu un premier succès important dans le dossier de la dissolution des groupes ultras. Enfin, les chiffres publiés par Transfermarkt ont mis en lumière un paradoxe saisissant : celui d’un effectif parmi les plus valorisés du championnat, mais incapable d’atteindre la Ligue 1.

L’ASSE reste en Ligue 2

La semaine des barrages d'accession à la Ligue 1 a viré au cauchemar pour l'ASSE. Face à une formation de l'OGC Nice pourtant en méforme avant la double confrontation, les Verts n’ont jamais réussi à imposer leur jeu. Malgré des absences notables dans les deux camps, la hiérarchie a finalement été respectée.

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Le match aller, disputé mardi, s'était soldé par un triste et pauvre 0-0, laissant tout le suspense entier pour le retour. Ce vendredi, les débats sont restés verrouillés jusqu'à l'heure de jeu et l'ouverture du score des Aiglons signée Jonathan Clauss. Dos au mur, Saint-Étienne a poussé pour refaire son retard, récompensé à la 79ème minute par l'égalisation sur penalty de Zuriko Davitashvili.

Mais l'espoir aura été de très courte durée. Immédiatement après ce but, l’arrière-garde stéphanoise s’est totalement effondrée, encaissant trois buts coup sur coup en l'espace de dix minutes. Cette lourde défaite 4-1 met en lumière des carences offensives trop criantes pour espérer l'élite. L’ASSE reste donc en Ligue 2, au sein d'un championnat qui s’annonce particulièrement relevé la saison prochaine.

Ivan Gazidis annonce des changements

Pour introduire son allocution, Ivan Gazidis a tenu à féliciter l’ensemble du club tout en posant un diagnostic lucide : la montée ne s’est pas envolée ce vendredi, mais s'est jouée bien plus tôt au cours de la saison régulière. Le président stéphanois est ensuite revenu sur les décisions estivales. S'il reste convaincu que l’effectif initial possédait le potentiel requis pour retrouver l’élite, il concède une possible erreur stratégique dans le renouvellement trop massif du groupe d'une saison à l'autre. Il a toutefois réaffirmé sa confiance envers le nouveau staff, l'excluant de toute responsabilité concernant les pépins physiques et la gestion athlétique des joueurs.

Le dirigeant de Kilmer Sports a insisté sur la nécessité de restaurer une culture de travail et d'humilité au sein de l'institution, des valeurs indispensables pour être à la hauteur du « meilleur public de France ». Reste désormais à espérer que les actes suivront les paroles et que la direction saura orchestrer un mercato estival rigoureux pour extirper définitivement les Verts de la Ligue 2.

Dissolution des ultras : la commission livre son verdict

Comme l’année passée, les principaux groupes de supporters stéphanois se sont retrouvés sous la menace d’une dissolution par le gouvernement. Face à cette situation, une immense vague de solidarité s’est organisée, mobilisant l’ensemble du club : des dirigeants jusqu’aux supporters ainsi que des associations de supporters étrangers, tous unis pour sauver les Magic Fans et les Green Angels. L'audience cruciale, lors de laquelle les deux kops ont pu défendre leur cause, s'est tenue le 13 avril dernier devant la Commission consultative nationale.

Cette dernière a finalement rendu son verdict en émettant un avis défavorable à la dissolution des groupes. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, devra désormais trancher, mais cet avis consultatif constitue une première grande victoire politique pour le peuple vert.

L’ASSE l’effectif le plus cher de Ligue 2

Le site spécialisé Transfermarkt a dévoilé sa toute nouvelle mise à jour des valeurs marchandes. Sans surprise, malgré la désillusion des barrages, l’ASSE conserve l’un des effectifs les plus cotés du championnat, culminant à 84,25 millions d’euros. Seul le Stade de Reims devance les Verts avec une valeur globale de 100,67 millions d'euros. Paradoxe cruel : les deux effectifs les plus chers de la division échouent ainsi à valider leur ticket pour l'élite.

Les investissements massifs de l'été dernier, à hauteur de 25,5 millions d’euros, expliquent en grande partie ces chiffres élevés. Pourtant, la réalité du terrain est plus sombre : la quasi-totalité des recrues a peiné à s’imposer, voyant sa cote personnelle s'effriter. Un signal d'alarme pour la cellule de recrutement. Qu'il s'agisse d'une erreur de casting technique ou d'un déficit mental, le constat demeure : les premiers mercatos de Kilmer Sports s’avèrent particulièrement décevants.

Au milieu de ce marasme, trois individualités sauvent le bilan. Lucas Stassin jouit toujours d’une grosse cote sur le marché malgré une année irrégulière, tandis que la lumière vient de l'académie. Les jeunes Kevin Pedro et Luan Gadegbeku incarnent les deux plus belles éclaircies de la saison stéphanoise. Une preuve irréfutable que l'avenir et la progression du club devront repasser par son centre de formation.