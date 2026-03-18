L’ASSE continue d’explorer le marché européen. Présents au Portugal récemment, les recruteurs stéphanois aurait observé Oskar Pietuszewski. Une piste séduisante… mais encore très lointaine.

L’AS Saint-Étienne ne relâche pas sa veille. Lors de la victoire du FC Porto face à Moreirense (3-0), des scouts des Verts auraient été aperçu en tribunes. Dans leur viseur : plusieurs profils, dont Oskar Pietuszewski, jeune joueur déjà très courtisé sur la scène européenne.

Pietuszewski : Une observation plus qu’une piste concrète

Il faut toutefois rester mesuré. À ce stade, il s’agit avant tout d’une observation. Rien n’indique que l’ASSE ait lancé des démarches concrètes pour tenter de recruter le joueur. Et pour cause. Les montants évoqués autour de Pietuszewski rendent une opération très improbable pour les finances stéphanoises actuelles. Recruté pour environ 8 millions d’euros, avec des bonus et une forte valorisation à venir, le joueur évolue dans une sphère économique bien différente.

Le Portugal, terrain de chasse privilégié de l'ASSE

Si cette rumeur intrigue, elle témoigne d'une stratégie bien plus large. Depuis plusieurs mois, l’ASSE observe avec attention plusieurs marché dont le chamionnat portugais. Le recrutement de Chico Lamba l’été dernier en est la preuve. Le club cherche à anticiper, à identifier des profils en devenir avant qu’ils n’explosent totalement.

Dans cette logique, multiplier les observations est essentiel. Les Verts élargissent leur réseau et affinent leur cellule de recrutement. La cellule des scouts stéphanois se déplacent et observent de nombreux joueurs. Y compris au Portugal.

D’autres joueurs également observés

Réduire la présence stéphanoise à un seul nom serait une erreur. Si Oskar Pietuszewski a pu être observé, d’autres joueurs présents lors de cette rencontre ont très probablement attiré l’attention.

Ce type de déplacement permet de collecter des informations, comparer des profils et nourrir les bases de données internes du club.

ASSE : Une stratégie discrète mais structurée

Loin des projecteurs, l’ASSE poursuit un travail de fond. Observer, analyser, anticiper : trois axes qui guident désormais le recrutement stéphanois. Pour rappel, Pedro Ferreirinha, Guillaume Leleu, Freddy Ferreira, Uli Schier ont rejoint l'ASSE quelques semaines après l'arrivée d'Alexandre Lousberg, coordinateur de la cellule. Lesquels sont dorénavant accompagnés par plusieurs Scout Video qui observent et repèrent à distance. C'est notamment le cas de Paul Newman qui a débarqué récemment.

La piste Pietuszewski ne débouchera sans doute pas à court terme. Mais elle illustre une dynamique claire : celle d’un club qui regarde plus loin, plus large, et qui prépare activement son avenir.

Source Ekrem Konur