Nommé préfet de la Loire le 18 mai dernier, François-Xavier Bieuville a accordé sa première grande interview à TL7. Arrivé tout droit de Mayotte, le représentant de l'État a notamment évoqué l'AS Saint-Étienne, ses supporters et la place particulière qu'occupe le club dans le département. Des propos qui montrent qu'il a rapidement mesuré ce que représentent les Verts dans la Loire.

Installé depuis seulement deux semaines dans le département, François-Xavier Bieuville a déjà effectué plusieurs déplacements sur le terrain. Mais parmi les dossiers qui l'attendent, celui de l'AS Saint-Étienne occupe naturellement une place à part. Interrogé sur sa vision du club et de ses supporters, le préfet a livré plusieurs déclarations qui montrent son engagement et sa prise de conscience sur ce sujet très sensible.

"Les supporters ont raison d'attendre beaucoup de leur préfet"

Questionné sur la relation qu'il souhaite entretenir avec les supporters stéphanois, François-Xavier Bieuville a immédiatement affiché sa volonté de dialogue. "Ils ont raison d'attendre beaucoup de leur préfet."

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Pour lui, la mission du représentant de l'État est claire. "Le préfet est là pour protéger ce qui est important. Quand le président de la République vous confie la responsabilité d'un département, il vous confie la protection d'une population." Et dans la Loire, cette population entretient un lien particulier avec le football. "Cette population générale ici, à Saint-Étienne, mais dans la Loire en général, elle est passionnée de sport. Elle est passionnée pour son équipe de foot."

Geoffroy-Guichard l'a marqué dès son arrivée

Le nouveau préfet s'est rendu à Geoffroy-Guichard lors du barrage retour entre l'ASSE et Nice. Une première immersion qui lui a permis de mesurer l'ampleur du phénomène stéphanois.

"J'étais au stade la semaine dernière. J'ai regardé les plaques d'immatriculation. Il n'y a pas que des plaques stéphanoises. Il y a des plaques parisiennes, des plaques qui viennent de partout en France." Pour lui, l'AS Saint-Étienne dépasse largement le cadre local. "Cette grande équipe de l'AS Saint-Étienne a bercé mon enfance. Elle a représenté Saint-Étienne, mais elle a représenté bien plus que ça." Une reconnaissance plutôt rare de la part d'un haut fonctionnaire, et notamment d'un préfet.

"L'AS Saint-Étienne a porté bien plus qu'une ville"

Dans son intervention, François-Xavier Bieuville a même établi un parallèle avec l'actualité européenne du PSG. "Regardez l'engouement pour le PSG. Le PSG, d'une certaine façon, ce week-end, a porté la France." Avant d'ajouter au sujet des Verts : "C'est ce qu'il faut protéger. C'est le sport qu'il faut mettre en valeur." Le préfet de la Loire souhaite ainsi préserver la passion populaire tout en distinguant clairement le football des éventuels débordements.

Le message du préfet aux supporters stéphanois

Le préfet a également adressé un message direct aux supporters. "J'en appelle à une sorte de dialogue de responsabilité avec les supporters." Selon lui, la ferveur populaire fait partie intégrante de l'identité du club. "Ils ont le droit de supporter leur équipe. Ils ont le droit d'avoir cette ferveur à l'égard de leur équipe. Ils ont le droit de crier de joie quand elle gagne et de désespérer quand elle perd."

Mais il fixe également une ligne rouge très claire. "Tout ce qui n'est pas ça, en dehors du sport, doit être traité comme du droit commun. Et je traiterai tout cela comme du droit commun."

Un discours qui tranche avec le contexte récent

Alors que les groupes de supporters stéphanois ont encore récemment dû faire face à une procédure de dissolution et que les relations avec les autorités ont parfois été tendues ces dernières années, les propos du nouveau préfet apparaissent plus nuancés. François-Xavier Bieuville reconnaît ouvertement le poids historique et populaire de l'ASSE. Il insiste sur la nécessité de protéger ce patrimoine sportif tout en rappelant les règles qui s'imposent à tous. Après seulement quinze jours passés dans la Loire, le nouveau préfet semble déjà avoir compris une chose essentielle : à Saint-Étienne, le football n'est pas un simple sujet sportif. Il fait partie de l'identité du territoire.