Reléguée en Ligue 2, l’ASSE prépare déjà son projet remontée avec ambition. Parmi les éléments attendus par les supporters : les nouveaux maillots 2025-2026, dont la révélation s’annonce imminente.

La relégation en Ligue 2, officialisée en mai, a laissé un goût amer dans la bouche des supporters stéphanois. Pourtant, le club du Forez ne doit plus perdre de temps. L’objectif est clair : remonter immédiatement en Ligue 1, avec un projet solide et une identité forte.

Hummel s’apprête à révéler prochainement les nouvelles tuniques des Verts pour la saison prochaine. Chaque année, la présentation des tenues officielles suscite un véritable engouement, et la saison 2025-2026 ne fera pas exception. Ces 2 dernières années, les maillots avaient étés révélés lors du Tournoi des 7 Collines. Une compétition qui oppose des équipes représentant chaque colline de la ville de Saint-Etienne.

Le club devrait porter ses nouvelles tuniques lors des premiers matchs estivaux, comme c’est traditionnellement le cas. L’ASSE a repris l’entraînement le 19 juin avant de se plonger dans la préparation de la saison 2025-2026. Les Verts iront notamment en Stage du côté du Chambon-Sur-Lignon et d’Aix-les-Bains. 3 des 5 matchs amicaux de l’ASSE ont déjà été fixés.

Le supporters sous les projecteurs

Ce qui change cette année, c’est l’initiative participative lancée par l’ASSE pour le maillot extérieur. Via un casting, le club a en effet convié plusieurs supporters à poser avec la future tenue afin de figurer dans la communication officielle. Une campagne inédite, qui vise à renforcer le lien entre l’équipe et ses fans, en particulier après une saison marquée par la déception sportive.

En s’appuyant sur sa communauté, l’ASSE fait le pari de l’engagement émotionnel. Le futur maillot extérieur, souvent plus audacieux dans son design, pourrait mettre en lumière différents amoureux des Verts.

La date de révélation du maillot de l’ASSE est connue

L’ASSE a dévoilé la date à laquelle les nouveaux maillots seront présentés et officialisé la prolongation du contrat avec son partenaire principal arboré sur le maillot :

"Partenaire depuis juillet 2022, le groupe ligérien spécialiste du recrutement par intérim, CDD et CDI a choisi de prolonger son engagement jusqu’en 2028 et s’affichera sur la face avant du maillot des Verts lors de la saison 2025-2026.

La collaboration entre Kelyps Intérim et l’ASSE est une histoire qui dure et fleurit ! Presque trois ans après la signature de leur premier accord en juillet 2022, le Groupe Kelyps, basé entre le stade Geoffroy-Guichard et le Centre sportif Robert-Herbin, et l’AS Saint-Étienne sont heureux d’annoncer le renouvellement de leurs engagements pour la saison à venir et la prolongation de leur collaboration. Les deux acteurs stéphanois sont désormais liés jusqu’au terme de la saison 2027-2028.

Un engagement grandissant

Présent sur la manche dès juillet 2022, Kelyps Intérim avait vécu la fin de saison 2023-2024 couronnée par la montée en Ligue 1 en tant que Partenaire Officiel et sponsor maillot principal. Un statut que la nouvelle direction de l’ASSE avait eu le plaisir de confirmer pour son retour dans l’élite et qu’elle se réjouit tout autant de voir prolongé pour la saison 2025-2026.

Également partenaire de l’équipe professionnelle féminine, le spécialiste du recrutement a profité de l’exposition accrue offerte par les deux équipes professionnelles de l’AS Saint-Étienne pour grandir. Forts de ses 23 agences d’emploi Kelyps Intérim et Kelyps Médical et 3 cabinets de recrutement Exaltan RH répartis en France, le Groupe Kelyps a d'abord renforcé sa présence régionale avant de nourrir une ambition d'expansion nationale.

Un partenariat de valeurs

Kelyps Intérim partage avec l'AS Saint-Étienne des valeurs centrées sur le travail, la solidarité et l’humilité. Au-delà des plus de 300 intérimaires mobilisés par rencontre au stade Geoffroy-Guichard, le club du Forez est heureux de mettre en valeur, sur ses tuniques, une entreprise plaçant le lien social au cœur de sa raison d'être.

> Les offres d’emploi de Kelyps Intérim

Le nouveau maillot dévoilé le 2 juillet

Complétée par Kelyps Intérim, la nouvelle tenue domicile des Verts sera dévoilée le mercredi 2 juillet prochain. L'AS Saint-Étienne et son équipementier hummel sont fiers d'inviter le Peuple Vert à sa Guinguette créative et festive sur l'esplanade de la Cité du Design. Au sein d'un événement organisé de 15h à 22h dont les détails seront communiqués prochainement, le nouveau maillot domicile sera révélé à 19h.

Ivan Gazidis, Président de l'ASSE : "Je me réjouis de la poursuite de notre partenariat avec Kelyps sur plusieurs saisons. Par ses valeurs, son rôle clé pour l’emploi sur notre territoire, et sa fidélité à nos côtés, Kelyps est un acteur important du projet ambitieux que nous portons pour l’ASSE. "

Alexandra Bonnassieux et Antoine Barthélémy fondateurs et dirigeants du Groupe Kelyps : "Toute l’équipe du Groupe Kelyps est très heureuse et reconnaissante de poursuivre cette belle collaboration avec l’AS Saint-Étienne. Ce club incarne des valeurs qui nous tiennent à cœur : la proximité, l’engagement collectif et l’esprit d’équipe, profondément ancrés dans notre territoire ligérien. Nous remercions chaleureusement l’ASSE pour sa confiance renouvelée. Ce partenariat témoigne de notre volonté commune de rester un acteur de proximité, tout en affirmant nos ambitions de développement à l’échelle nationale."