La DNCG a confirmé la relégation administrative de l’Olympique Lyonnais. Le club dispose de quelques jours pour sauver sa place en Ligue 1. Quels sont les recours possibles pour Lyon ?

C’est un séisme dans le football français : la DNCG a confirmé ce mardi 25 juin la rétrogradation administrative de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2. Une décision historique, sans précédent pour un club qui n’avait plus quitté l’élite depuis 1989. L’instance, après examen du dossier présenté par John Textor et Michael Gerlinger, a estimé que les garanties financières n’étaient pas suffisantes, malgré plusieurs opérations récentes.

Le président de l’OL s’était montré optimiste, confiant dans sa stratégie de redressement : « On a réalisé divers investissements ces dernières semaines, tout est bon financièrement », affirmait-il à L’Équipe. Dimanche, il avait signé la cession de ses parts à Crystal Palace pour plus de 200 millions d’euros. Le transfert de Rayan Cherki à Manchester City (42,5 millions d’euros) devait également servir de garantie. Mais selon des sources proches du dossier, ces sommes n’auraient pas été versées dans les délais exigés par la DNCG.

Un recours auprès de la DNCG fédérale, première étape pour Lyon

L’Olympique Lyonnais dispose désormais de sept jours pour déposer un recours. La voie la plus probable passe par la commission d’appel de la DNCG fédérale, rattachée à la FFF. Contrairement à une première instance, le club peut ici apporter de nouveaux éléments comptables ou bancaires. L’objectif est clair : prouver que les ressources financières promises sont effectivement mobilisées.

En cas de rejet, le club pourra saisir le CNOSF, mais cette instance n’a pas le pouvoir de renverser le fond de la décision. Elle ne fait que juger la régularité de la procédure : « Le CNOSF n’est pas une juridiction qui peut revenir sur une première décision. Il est là pour évaluer si le dossier a été bien ou mal jugé », résume un avocat spécialisé dans L'Equipe.

Jusqu’au tribunal administratif en dernier recours

La dernière étape possible serait un recours devant le tribunal administratif de Paris. Mais cette voie judiciaire, rarement favorable aux clubs dans ce type de dossier, serait longue et incertaine. À ce stade, tout repose donc sur la capacité de l’OL à prouver dans l’urgence la solidité de son plan financier.

Au-delà du cas lyonnais, cette affaire soulève des questions sur la gestion des clubs en France. La DNCG, plus stricte depuis le précédent bordelais, impose une discipline budgétaire dont Lyon fait aujourd’hui les frais. Le club rhodanien, malgré son statut et son histoire, se retrouve au pied du mur. Sa relégation n’est pas encore définitive, mais l’étau se resserre. Pour John Textor et ses équipes, l’heure est désormais à la démonstration et à la transparence. Le compte à rebours est lancé.