Comme chaque semaine, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel s'est réunie et a rendu plusieurs verdicts ce mercredi 4 juin 2025. Joueurs et supporters de Ligue 1 ont été sanctionnés.

Des sanctions qui touchent les matchs de l'ASSE

"22e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – AS Saint-Étienne du samedi 15 février 2025

Comportement de M. X, spectateur de la rencontre et titulaire d’une licence FFF : introduction d'un pointeur laser.

Deux matchs de suspension ferme. La sanction prend effet immédiatement.

32e journée de Ligue 1 McDonald’s : AS Saint-Étienne – AS Monaco du samedi 3 mai 2025

Comportement de M. X, spectateur de la rencontre et titulaire d’une licence FFF : jets de projectiles occasionnant un Rappel à l’ordre."

Ligue 1 : Des joueurs aussi sanctionnés

"34e journée de Ligue 1 McDonald’s : RC Lens – AS Monaco du samedi 17 mai 2025

Comportement de M. Jonathan GRADIT, joueur du RC Lens.

Un match de suspension ferme. La sanction prend effet à partir du mardi 10 juin 2025.

34e journée de Ligue 1 McDonald’s : RC Strasbourg Alsace – Havre AC du samedi 17 mai 2025

Comportement de M. Hassan MAHGOU, joueur du Havre AC.

Après audition du joueur, la Commission sanctionne le joueur de deux matchs de suspension ferme et de deux matchs avec sursis. Par ailleurs, la Commission a proposé au joueur — qui a immédiatement accepté en séance — de participer, dans un délai de six mois, à une action de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie dans le football, en collaboration avec une association experte œuvrant aux côtés de la LFP tout au long de la saison auprès des clubs et des supporters.

34e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique Lyonnais – Angers SCO du samedi 17 mai 2025

Comportement de M. Nemanja MATIC, joueur de l’Olympique Lyonnais.

Après audition du joueur, la Commission sanctionne le joueur de deux matchs de suspension ferme et de deux matchs avec sursis. Par ailleurs, la Commission a proposé au joueur — qui a immédiatement accepté en séance — de participer, dans un délai de six mois, à une action de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie dans le football, en collaboration avec une association experte œuvrant aux côtés de la LFP tout au long de la saison auprès des clubs et des supporters."