Après deux saisons passées sous les couleurs de l'ASSE, Solène Champagnac a officialisé ce jeudi son départ du club sur Instagram. Un moment fort pour celle qui portait le brassard et incarnait l’âme du groupe.

Arrivée dans le Forez en 2023, Solène Champagnac s’était imposée comme une leader naturelle. Capitaine exemplaire de l'ASSE durant l’exercice 2024-2025, elle a disputé 25 rencontres, toutes en tant que titulaire. Solène a marqué un but, délivré une passe décisive.

Une figure emblématique de l’ASSE féminine tourne la page

Dans son message publié sur instagram, elle écrit :

"C’est avec beaucoup d’émotion que je vous adresse ces quelques mots.

Porter le maillot de l’AS Saint-Étienne a été un immense honneur, être la capitaine de ce club si prestigieux a été l’une des plus grandes fiertés de ma carrière.

Votre passion, votre ferveur et votre fidélité font de ce club une famille unique.

Vous m’avez portée, encouragée, et je garderai à jamais le souvenir de vos chants et de votre amour pour ces couleurs.

Je tiens à remercier le club, le staff technique, les salariés, les bénévoles ainsi que toutes les personnes qui œuvrent dans l’ombre aux quotidiens.

Cette aventure a marqué ma vie et restera gravée dans mon cœur. Merci Sainté 💚. "

Solène Champagnac : un engagement sans faille

Formée à Montpellier, passée par Rodez, Solène a su s’imposer dans l’élite. Sa polyvalence, son tempérament ont été des atouts majeurs dans une saison pourtant difficile pour l'ASSE. En Arkema Première Ligue, elle a disputé 21 matches, tous en tant que titulaire, dans une équipe souvent en difficulté (seulement 5 victoires).

À 26 ans, elle semble désormais prête à écrire un nouveau chapitre, même si sa future destination n’est pas encore connue.

Et maintenant, quel avenir pour l'ASSE ?

Ce départ marque un tournant pour l’équipe de Sébastien Joseph, fraîchement nommé à la tête de l’ASSE féminine. Remplacer une joueuse aussi influente que Solène Champagnac ne sera pas une mince affaire, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Le club va devoir recruter intelligemment pour combler cette perte de leadership. Deux joueuses ont déjà rejoint l'effectif. Alice Pinguet pour succéder à Maryne Gignoux dans les buts et Sofie Hornemann en attaque.

Le mercato estival sera donc crucial pour l'ASSE. L'objectif sera de construire un groupe solide et ambitieux.