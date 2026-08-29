Le mercato estival entre dans sa dernière ligne droite et, du côté de l'ASSE, de nombreux mouvements sont espérés. Poursuivre le dégraissage de l'effectif demeure une condition sine qua non pour que Ian Cathro puisse obtenir les renforts souhaités.

L'horloge tourne et le ménage se poursuit dans le Forez. Le prêt payant et avec option d'achat de Pierre Ekwah à Auxerre a enfin mis un terme à un imbroglio interminable. De son côté, Mickaël Nadé a officiellement posé ses valises aux Émirats arabes unis avant d'être prêté dans la foulée en Russie.

La direction stéphanoise s'est également débarrassée d'Ebenezer Annan après plusieurs mois compliqués. Le latéral gauche, qui n'a jamais atteint le niveau espéré, a été prêté en Roumanie avec option d'achat. Même scénario pour Igor Miladinovic, de retour dans son pays natal.

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Un grand ménage de dernière minute à l'ASSE ?

Mais à quelques jours du couperet, le 1er septembre à 20h, l'ASSE n'a plus le temps de tergiverser. Plusieurs autres départs sont attendus dans les prochaines heures, assure Clément, rédacteur pour Peuple Vert, dans notre dernier live mercato.

"Concernant les autres départs potentiels, l'ASSE espère toujours faire partir Aimen Moueffek et Djylian N'Guessan, qui s'entraînent toujours à l'écart du groupe. Pour le premier, on nous avait dit que c'était censé bouger sur la fin, parce qu'il y a une semaine, il n'y avait pas grand-chose pour lui."

D'autres Verts restent toutefois très courtisés, au grand dam de Ian Cathro. À commencer par Kévin Pédro. Après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2030 en janvier dernier, le défenseur a réalisé une grosse seconde partie de saison. Et de nombreux clubs ne sont pas restés insensibles aux qualités affichées par le Stéphanois.

Une formation de Premier League et un club de Ligue 1 étaient notamment à l'affût sur ce dossier. "L'un de ces clubs-là est passé à l'action la semaine dernière avec une offre qui a été refusée. C'était une offre vraiment basse. Ça paraît donc peu probable que le club en question arrive à rehausser son offre pour que Saint-Étienne accepte, mais il peut aussi y avoir d'autres intérêts."

L'ASSE suspendue aux départs de Stassin et Davitashvili

D'un autre côté, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili n'ont toujours pas quitté le club, alors que des renforts, notamment au poste d'arrière gauche et en attaque, sont instamment attendus.

L'équation est pourtant simple pour les Verts. L'ASSE reste entièrement dépendante des sorties pour pouvoir concrétiser ses arrivées. "La principale priorité, c'est de faire sortir Lucas Stassin", explique Romain. Un déblocage financier qui conditionne la suite du recrutement stéphanois aux postes prioritaires. "Les offres sont prêtes à partir pour les potentiels remplaçants, mais ça dépendra de si tu arrives à vendre Lucas Stassin."

L'ASSE se montre toutefois intransigeante et a déjà repoussé plusieurs offensives pour ses deux attaquants. En juillet dernier, l'Atalanta s'était notamment manifestée pour s'attacher les services de l'international géorgien en transmettant une offre à huit chiffres. Une proposition rapidement jugée insuffisante par la direction stéphanoise, qui n'entend pas brader ses meilleurs éléments. "L'ASSE sera intransigeante sur le prix demandé, confirme Clément. L'objectif serait de récupérer minimum 35 voire 40 millions d'euros pour les deux."

En attendant, plusieurs profils ont déjà été cochés par l'ASSE, notamment sur le poste de latéral gauche. "Un joueur qui a joué en Ligue 2 a été contacté et pourrait potentiellement être activé si la piste numéro un ne marche pas", révèle Romain.

Une réponse à Dijon dès lundi ?

En conséquence, l'incertitude plane toujours sur ces deux derniers. Leur présence dans le groupe pour défier Dijon jetterait un vrai froid sur les rumeurs de départ. "Ca donnerait une indication, soutient Romain. Si tu dois signer à l'autre bout de l'Europe le lendemain, tu ne prends pas le risque de te blesser. Et puis il y a une question d'organisation. Donc il y a un monde où Zuriko Davitashvili peut avoir une offre ce week-end et ne pas être disponible lundi. Et ce n'est pas si farfelu."

Et si le mercato ferme dès ce 1er septembre à 20h en France, un départ tardif reste tout à fait possible vers des championnats aux fenêtres encore ouvertes, comme la Turquie.

DIJON - ASSE : FEUX VERTS POUR LE QUATRE À LA SUITE ? — Avant-Match J4 Ligue 2 + POINT MERCATO