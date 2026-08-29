Frappés par la poisse des prêtés stéphanois la semaine passée contre l'AS Nancy-Lorraine, Axel Dodote et Luan Gadegbeku se déplaçaient sur la pelouse du Rodez AF avec Pau ce vendredi soir en ouverture de la 4ᵉ journée de Ligue 2. Résumé de la rencontre disputée par les deux stéphanois.

La semaine dernière, l’apprentissage de la Ligue 2 a réservé une tournure particulièrement cruelle aux deux prêts stéphanois du Pau FC. Alignés ensemble d'entrée face à l'AS Nancy-Lorraine après des promesses encourageantes aperçues lors du succès à Dijon (1-0), Axel Dodote et Luan Gadegbeku ont été punis dans les ultimes instants (0-1).

Dodote et Gadegbeku engrangent du temps de jeu en Ligue 2

Malgré la déception comptable du dernier match, le bilan individuel des deux jeunes joueurs prêtés par l'ASSE sous les ordres de Thierry Debès continue de présenter des garanties solides.

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Axel Dodote confirme match après match son statut émergent de pion essentiel dans la défense à trois du Pau FC. Titulaire indiscutable dans l'axe droit et auteur de 90 minutes intenses contre Nancy (seulement entachées d'un carton jaune consécutif à un tacle très appuyé en première période), le jeune défenseur stéphanois fait preuve de maturité.

De son côté, Luan Gadegbeku monte lui aussi en puissance. Après une première apparition de 15 minutes à Dijon, le milieu de terrain a fêté sa toute première titularisation face à Nancy avant de céder sa place à la mi-temps à un ancien de la maison verte, Cheikh Fall. Lancé dans le grand bain après avoir goûté à l'équipe première de l'ASSE sous Eirik Horneland et Philippe Montanier, Gadegbeku affine ses repères et son temps de jeu au cœur de l'entrejeu béarnais.

Le déplacement au Stade Paul-Lignon de Rodez s'annonçait comme un véritable test de caractère. Face à une formation ruthénoise toujours aussi engagée et athlétique à domicile, les hommes de Thierry Debès devaient faire preuve de solidité et de réalisme.

Un nul paradoxal

Axel Dodote était à nouveau titulaire, alors que Luan Gadegbeku était sur le banc, laissant sa place dans le onze de départ à Cheikh Fall. Les deux équipes se sont quittés sur un score nul (2-2). Les palois ont mené à deux reprises dans cette rencontre. Luan Gadegbeku est entré à la 64e minute de jeu !