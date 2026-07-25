Zuriko Davitashvili continue d'attirer les convoitises. Après une première offensive repoussée par l'AS Saint-Étienne au début du mercato, l'Atalanta Bergame n'a pas abandonné l'idée de recruter l'international géorgien. Ce vendredi, le journaliste italien Nicolò Schira affirme que le club lombard s'est de nouveau renseigné sur la situation de l'ailier stéphanois.

L'intérêt de l'Atalanta n'est pas une nouveauté. Peuple Vert révélait il y a deux semaines que le club italien avait transmis une première offre à huit chiffres pour s'attacher les services de Zuriko Davitashvili. Une proposition jugée insuffisante par les dirigeants stéphanois, qui n'avaient pas donné suite. Depuis, le dossier était resté discret. Le journaliste spécialiste du mercato Nicolò Schira relance toutefois cette piste en indiquant que l'Atalanta a demandé de nouvelles informations sur le joueur de l'ASSE.

L'Atalanta garde Davitashvili comme alternative

Selon les informations de la presse italienne, la priorité de l'Atalanta reste Kerim Alajbegovic. Les négociations avec le Bayer Leverkusen n'ont toutefois pas encore abouti et Chelsea semble tenir la corde. Le club de Bergame étudie donc plusieurs solutions de repli, dont celle menant à Zuriko Davitashvili. L'international géorgien figure toujours parmi les profils appréciés par la cellule de recrutement italienne grâce à sa capacité d'élimination, sa polyvalence et sa saison réussie sous le maillot stéphanois. L'intérêt paraît donc réel, même si aucun nouvel échange officiel entre les deux clubs n'a été confirmé à ce stade.

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L'ASSE reste en position de force

Pour l'AS Saint-Étienne, la situation n'a pas changé. Le club ne souhaite pas brader l'un de ses principaux atouts offensifs et les premiers contacts n'avaient pas permis de rapprocher les positions. Davitashvili reste sous contrat et conserve une forte valeur marchande après son exercice convaincant. Ce nouveau signal venu d'Italie confirme surtout que son profil continue de séduire sur le marché européen. Reste désormais à savoir si l'Atalanta ira plus loin qu'une simple prise de renseignements ou si cette relance s'inscrit uniquement dans une stratégie de marché en attendant l'évolution de ses autres dossiers. À quelques semaines de la reprise du championnat, le dossier Davitashvili pourrait de nouveau s'animer.