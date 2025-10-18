Dans une saison très importante pour l’AS Saint-Étienne, Zuriko Davitashvili est déterminé à jouer un rôle majeur. L'international géorgien évoque ses objectifs personnels et collectifs, dans une logique de performance et de montée.

Interrogé en conférence de presse d'avant match sur ses ambitions, l’attaquant n’a pas hésité. « Sur mes objectifs personnels, évidemment, je vais vous dire que j'ai envie de marquer des buts, d'aider l'équipe et de donner des passes décisives à mes coéquipiers. [...] Mais je pense que le plus important pour nous tous, c'est d'abord l'objectif collectif, celui de remonter en Ligue 1. »

Cette montée, Zuriko Davitashvili l’a dans la tête et dans les jambes. « Moi, je suis vraiment prêt à ça. Je pense qu'on a les qualités pour, parce que tout est réuni dans cette équipe pour arriver en Ligue 1. J'espère qu'on arrivera à le faire dès cette saison. » Davitashvili exprime clairement sa volonté de relever ce défi.

Une concurrence qui pousse vers le haut Zuriko Davitashvili

Davitashvili sait aussi qu’il faudra se battre pour garder sa place. « Oui, je suis assez d'accord avec ça sur le fait qu'il y ait plus de compétition, de concurrence entre les joueurs cette saison. » Une situation qu’il interprète positivement : « Ça veut simplement dire qu'on a des bons attaquants. »

L’émulation est forte à l’entraînement comme en match : « Aujourd'hui, si tout le monde est en forme, on peut être 8 joueurs à vocation offensive à prétendre à une place si tout le monde est en forme. » Un vrai atout collectif : « On a des qualités, chacun a les siennes et peut apporter différemment à l'équipe. Mais ça aide aussi chaque joueur, et moi y compris, à donner le meilleur de soi-même. »

Une montée en puissance physique et technique

Conscient d’avoir démarré la saison en retrait, l’ailier géorgien de l'ASSE, Davitashvili, ne cache rien de ses difficultés. « Je sais que je dois travailler plus, faire plus. Depuis le début de la saison, comme on l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas été tout à fait au meilleur de ma forme. »

Davitahsvili sent que la tendance s’inverse. « Mais depuis, je recommence à prendre un peu de temps de jeu et je pense que tout doucement, je vais arriver à mon meilleur niveau et à être certainement le plus efficace maintenant. [...] Je suis prêt. Maintenant, c'est les prochains matchs qui le diront. »

Des automatismes qui font la différence

Cette montée en puissance s’accompagne d’une meilleure alchimie collective à l'ASSE. « Je suis assez d'accord avec ça. On avait déjà une bonne attaque en Ligue 1 pour moi. Mais cette année, je pense qu'en se connaissant, en ayant joué toute la saison dernière, on se connaît davantage et on est meilleur ensemble. »

Et notamment sur son côté gauche. « Oui, on a une bonne connexion avec Florian Tardieu et Ebenezer Annan. Avec Florian, ça fait déjà un bout de temps qu'on joue ensemble sur ce même côté du terrain, du côté gauche, avant les matchs et pendant les entraînements. »

Un travail de fond qui porte ses fruits pour Davitahsvili. « On parle aussi beaucoup entre nous pour qu'on arrive à mieux combiner. Il faut encore qu'on continue, mettre encore plus de qualité dans ce qu'on fait pour être encore plus efficace sur les matchs à venir. »