Dans un entretien accordé à Edward Jay (RMC Sport), Huss Fahmy, vice-président de Kilmer Sports Ventures et responsable du sportif à l’AS Saint-Étienne, est revenu sur les grands défis économiques du club et du football français. Entre solidité financière, ambition maîtrisée et confiance dans la Ligue 1, il dévoile une vision lucide et à long terme.

Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, le discours reste constant : la réussite de l’ASSE doit se construire sur des bases solides. « Nous avons la chance d’avoir un actionnaire stable et engagé sur le long terme. Cela nous donne les moyens de construire, pas de dépenser sans réfléchir », explique Huss Fahmy.

Sous son impulsion, le club a entamé une refondation globale, qui dépasse largement le cadre du terrain : « Nous voulons développer toutes les dimensions du club : l’équipe première, la formation, les féminines, le foot fauteuil, mais aussi les projets sociétaux. »

Cette approche globale traduit la volonté de reconnecter le club à son territoire et à sa communauté, tout en préparant un futur durable. « Nous avons une responsabilité envers la ville, les supporters et l’histoire du club. Saint-Étienne mérite un projet solide, pas un feu de paille. »

Pour Fahmy, l’objectif est clair : reconstruire sans précipitation, mais sans faiblesse. « Nous voulons aller vite et bien, mais faire tout rapidement et correctement à la fois, c’est très difficile. »

Une confiance intacte dans l’avenir du football français

Interrogé sur la crise des droits TV, Huss Fahmy se montre à la fois lucide et optimiste. « C’est un vrai défi, bien sûr, mais aussi une opportunité de moderniser le football français. J’ai moi-même travaillé huit ans dans la négociation des droits télévisés, je sais à quel point cet univers est complexe et en mouvement. »

Pour lui, la clé réside dans une vision collective : « Un Saint-Étienne fort doit s’inscrire dans une Ligue 1 forte. Nous faisons confiance aux acteurs du dossier pour trouver des solutions durables. »

Cette sérénité s’explique par la nature du projet Kilmer : un engagement de long terme, pensé pour résister aux cycles économiques et aux aléas conjoncturels. « Nous ne sommes pas là pour profiter d’un effet de mode. Nous sommes là pour bâtir. Et cette crise ne remettra pas en cause nos ambitions. »

Huss Fahmy : L’humilité comme ligne de conduite

Malgré les moyens de Kilmer, Fahmy refuse toute comparaison flatteuse. « Non, Saint-Étienne n’est pas le PSG de la Ligue 2 », tranche-t-il sans détour.

Le dirigeant britannique préfère rappeler les exigences du championnat : « La Ligue 2 est un championnat relevé, avec de bons clubs, de bons joueurs et des staffs compétents. Nous devons l’aborder avec humilité. Paris a bâti sa réputation en gagnant. Nous n’avons encore rien gagné. »

Un message qui reflète la philosophie de tout le projet : respect, travail et patience. « Nous voulons mériter la comparaison avec les grands clubs, pas l’acheter. Il faut suivre le processus, ne pas brûler les étapes. »

À travers ce discours mesuré, Huss Fahmy trace les contours d’une méthode à l’anglaise : rigueur financière, gouvernance claire et stratégie progressive. À Saint-Étienne, cette approche tranche avec les cycles d’instabilité passés. Elle s’impose aujourd’hui comme le socle d’un renouveau attendu et nécessaire. Tout le Peuple Vert espère...