Formé à l’ASSE, Lucas Calodat s’apprête à retrouver Geoffroy-Guichard sous les couleurs du Mans. Un match forcément particulier pour celui qui a grandi chez les Verts et qui garde un immense respect pour le club forézien.

Avant la rencontre ASSE–Le Mans, prévue ce week-end à Geoffroy-Guichard, Lucas Calodat s’est présenté en conférence de presse. Pour le jeune latéral manceau, ce déplacement a une saveur très spéciale. Et pour cause : de 15 à 20 ans, c’est à Saint-Étienne qu’il a appris son métier. « C’est un grand club, un club historique. J’ai fait toute ma formation là-bas. Ils m’ont tout appris, ils m’ont aidé », a-t-il confié, visiblement ému à l’idée de fouler à nouveau la pelouse du Chaudron.

Calodat garde un souvenir très précis de sa première apparition dans le temple vert : « J’ai joué une fois à Geoffroy-Guichard, mais il n’y avait pas le KOP. Même comme ça, c’était impressionnant. Là-bas, tu n’entends rien, il y a tellement de bruit. Les supporters t’encouragent sans cesse. »

Le joueur du Mans sait à quoi s’attendre samedi : un stade incandescent et une atmosphère unique en France. « On s’est entraînés à communiquer avec des signes, parce que là-bas, on ne peut pas parler. Le coach a même mis de la musique à l’entraînement, les chants des supporters stéphanois, pour nous préparer », a-t-il expliqué avec le sourire.

Lucas Calodat, un rôle clé au Mans

Depuis le début de la saison, Lucas Calodat s’impose comme un élément essentiel du dispositif manceau. Régulier, travailleur et déterminé, il savoure cette nouvelle dimension. « Aujourd’hui, je suis bien, je joue beaucoup, presque tous les matchs. Ça se passe bien, il faut continuer. Ce rôle me convient, il faut faire plus d’efforts, mais j’aime ça. On est une équipe solidaire, on s’entraide. »

La blessure récente de Jean Vercruysse a néanmoins affecté le groupe : « Oui, ça nous a mis un coup. On aime beaucoup Jean. C’est dur, mais on est avec lui, il reste présent tous les jours. »

Un retour chargé de souvenirs

S’il ne retrouvera pas d’anciens coéquipiers dans l’effectif actuel des Verts, Calodat garde des souvenirs forts de ses années à l’ASSE. Signé professionnel avant de rejoindre Le Mans, il se dit reconnaissant envers le club qui a lancé sa carrière. « Il n’y a plus personne que je connais dans le groupe, mais j’ai joué un match officiel là-bas. C’était une super expérience. »

Samedi, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, Lucas Calodat retrouvera son passé, face à une ASSE qu’il n’a jamais oubliée.