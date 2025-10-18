Après cette deuxième trêve internationale, les Verts retrouvent le championnat et le Chaudron pour la réception du promu manceau. L’AS Saint-Étienne devra se montrer méfiante. En effet son bilan à domicile reste mitigé, avec seulement 11 points pris contre 17 à l’extérieur. En face, Le Mans FC, actuel 11e, voyage moins bien (16e à l’extérieur), mais reste capable de coups d’éclat, comme en témoignent son 3-3 à Guingamp ou son nul 2-2 face à Troyes.

Habituée du prime time BeIN Sports, l’ASSE sera une nouvelle fois à l’affiche du samedi soir. L’occasion idéale pour les Stéphanois de confirmer leur statut et de relancer la dynamique à domicile après la défaite face à Guingamp. D'autant plus que les concurrents directs ont performé et mettent la pression sur les Verts.

L’ESTAC s’est imposée (1-0) face à Bastia, malgré plus d’une heure jouée à dix contre onze. Le Red Star s’est également imposé (1-0) à Laval et revient à hauteur de Saint-Étienne avant le coup d’envoi. Seul le Pau FC marque le pas avec un nul (1-1) à Grenoble.

Au classement, avant cette rencontre, les Verts occupent la 3e place, à trois points de l’ESTAC (1er) et à un point du Pau FC (2e). Loin d’être déterminant, le match n’en reste pas moins important pour l’ASSE, appelée à assumer son statut et ses ambitions affichées depuis le début de la saison.

Pour l’occasion le coach manceaux Patrick Videira, se confie au micro de Florian Genton avant le coup d’envoi.

Une semaine difficile marquée par les blessures

Détérminé, Patrick Videira a pris la parole avant le choc contre l’AS Saint-Étienne. Arborant le maillot de Jean Vercruysse, son joueur blessé, le technicien manceau a tenu à lui rendre hommage.

”Semaine compliquée pour nous avec les blessures. On va tout faire pour lui pendant ses longs mois d’absence.”

Dans un groupe déjà touché par les aléas physiques, cette défaillance vient rappeler la fragilité d’une saison intense. Mais loin de s’apitoyer, Videira en a fait un levier collectif, le groupe manceau jouera avec le cœur et pour son coéquipier.

”Ici, ils ne pourront pas m’entendre !”

Conscient du contexte bouillant de Geoffroy-Guichard, le coach sarthois n’a pas manqué d’évoquer la ferveur stéphanoise :

”Jouer à Saint-Étienne, c’est une responsabilité collective. Ici, ils ne vont pas pouvoir m’entendre, il y a énormément de bruit ! On va rester nous-mêmes et tout donner.”

Une déclaration lucide et teintée d’humilité, qui montre le respect de Videira pour le Chaudron, tout en rappelant l’importance de rester fidèles à leur plan de jeu. Pour lui, le piège serait de déjouer sous la pression du public, un risque réel pour toute équipe en visite à Sainté.

Confiance, humilité et ambition : les maîtres-mots du Mans

Malgré un début de saison intéressant, l’entraîneur du Mans affiche une sérénité rassurante

”Il nous manque des points, mais je suis satisfait de nos derniers matchs. On a de la confiance, on est capables de faire de grandes choses. Il faut garder nos principes et ne pas se sentir inférieurs à qui que ce soit.”

Une phrase qui résume parfaitement l’état d’esprit manceau : travail, humilité et solidarité. Face à une ASSE en quête de points à domicile, Le Mans entend jouer son jeu, sans complexe. Un message fort envoyé à ses joueurs comme à ses adversaires.

Source : BeIN Sports