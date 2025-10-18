L'ASSE affronte Le Mans ce samedi à 20h au stade Geoffroy Guichard. Pour cette occasion, l'entraîneur stéphanois Eirik Horneland s'est présenté devant la presse et a évoqué la rencontre à venir. Extraits.

L’ASSE est-elle vraiment prête à partir samedi ? "J’espère qu’on va enfin avoir ce match de référence du samedi. Mais c’est un match difficile qui nous attend contre Le Mans. C’est une équipe qui met souvent ses adversaires en difficulté. Elle est capable de pratiquer un jeu assez direct, mais aussi de prendre le contrôle du ballon. C’est une équipe agressive, difficile à manœuvrer. Il va vraiment falloir bien s’y prendre contre elle. C’est un match qui va nous demander beaucoup. Si on l’aborde avec la bonne attitude, la bonne intensité et le bon engagement, je pense qu’on peut obtenir un bon résultat."

"D’un point de vue physique, oui, on se rapproche du meilleur niveau de l’équipe. Les joueurs utilisés l’ont été régulièrement sur les dix premières journées. Ils ont donc les minutes de jeu nécessaires pour être en jambes. On commence à voir de belles choses se créer en termes de relations entre eux. Il faut continuer à améliorer cet aspect-là. Mais physiquement, on n’est pas loin de notre meilleur niveau. C’est aussi pour cela que, ces dernières semaines, on utilise de plus en plus l’équipe réserve afin de donner du temps de jeu aux joueurs qui ne sont pas retenus pour la Ligue 2."

Plus de points à l’extérieur qu’à la maison ? "D’un point de vue statistique, il faut dire qu’on a un peu plus joué à l’extérieur qu’à domicile jusqu’à présent. Mais sur nos matchs à Geoffroy-Guichard, je pense que notre meilleure prestation, toutes rencontres confondues, a été celle contre Rodez, et la pire, celle contre Guingamp. Deux matchs joués à Geoffroy-Guichard.

C’est à nous de bien aborder les matchs. Le stade Geoffroy-Guichard est un lieu incroyable, avec un public exceptionnel devant lequel il est fantastique de jouer. Il faut vraiment montrer la bonne énergie, alimenter cette ferveur avec du football, et on obtiendra de meilleurs résultats."