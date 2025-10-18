Formé à l’AS Saint-Étienne et ancien capitaine du Mans FC, Stephen Vincent se confie avant la rencontre de la 10ᵉ journée de Ligue 2. Attaché aux Verts, il est également admiratif devant le collectif manceau. L’ancien attaquant décrypte ce duel entre Le Mans et l'ASSE au cours d'une interview parue sur Poteaux Carrés.

Pour Stephen Vincent, le retour du Mans FC en Ligue 2 n’a rien d’un accident. L’ancien capitaine sarthois apprécie la continuité du projet mené par Patrick Videira :

« Ce promu en Ligue 2 fait un début de saison très cohérent, en phase un petit peu avec ce que le club avait déjà mis en place l’an dernier en National. C’est un groupe solidaire, collectif, qui défend plutôt bien, et qui arrive bien aussi à se projeter de l’avant. Dès la récupération du ballon, les Manceaux ont beaucoup de verticalité. »

Un constat partagé par de nombreux observateurs : l’équipe mancelle s’appuie sur un bloc compact et une grande intensité. « C’est une équipe assez difficile à manœuvrer, beaucoup dans l’intensité. Il n’y a pas forcément beaucoup de créativité mais par contre beaucoup d’intensité », précise Vincent.

Le style Videira, basé sur le pressing et la réactivité, a déjà fait ses preuves. « Les Manceaux ont su revenir souvent en fin de match quand c’était un petit peu plié. Ils montrent beaucoup de caractère, à l’image de leur entraîneur Patrick Videira. »

Le Mans : Des absences, mais un collectif prêt à répondre présent

Touché par la grave blessure de Jean Vercruysse, véritable plaque tournante de l’entrejeu, Le Mans devra s’adapter. « C’est une perte importante pour Le Mans FC car Jean Vercruysse faisait un peu le liant entre la défense et l’attaque », observe Vincent.

Derrière cette individualité manquante, c’est tout un collectif qui devra redoubler d’efforts. Parmi les hommes en forme, l’ancien Vert cite notamment « Dame Gueye, un attaquant sénégalais formé à Diambars, pas très grand mais qui saute plutôt haut et a mis des buts importants. C’est un joueur d’instinct qui bouffe les espaces et a faim de but. »

En défense, Samuel Yohou et le gardien Nicolas Kossik apportent l’expérience nécessaire pour tenir le choc à Geoffroy-Guichard. « Il a du vécu et joue un rôle de leader dans cet effectif », confie Vincent à propos du défenseur central.

Le Mans reste d’ailleurs sur un match encourageant contre Troyes, où les Sarthois ont arraché le nul dans le temps additionnel grâce à Lucas Calodat, formé à Sainté. « Ils auraient dû gagner cette rencontre », juge-t-il, tout en reconnaissant que « ça va être compliqué pour Le Mans dans le Chaudron. »

L’ASSE, puissance offensive et ambition retrouvée... et un point faible !

Côté stéphanois, Stephen Vincent se montre admiratif du travail entrepris par Eirik Horneland depuis le début de saison. « C’est une équipe assez solide, qui, de temps en temps, endort un peu son adversaire et fait mal quand il faut le faire », analyse-t-il.

Et d’ajouter : « Je trouve particulièrement intéressant Zuriko Davitashvili. Mais bien entendu, pour moi, la plus grande force de Saint-Étienne, ça reste Stassin. C’est top que Sainté l’ait conservé, ça permet d’avoir un sacré matos pour aller chercher cette remontée directe. »

L’ancien attaquant place d’ailleurs l’ASSE parmi les grands favoris à la montée : « L’ASSE a clairement le plus gros potentiel offensif de la Ligue 2. Plus globalement, Sainté a l’effectif pour finir champion ou deuxième. Je ne veux pas leur porter la poisse mais je les vois remonter. »

Malgré tout, Vincent pointe une légère faiblesse : « Ils n’ont pas beaucoup de failles mais de temps en temps, ils peuvent paraître un peu endormis. Il y a parfois un peu de laxisme défensif. » Un point que Le Mans pourrait tenter d’exploiter ce soir.

Alors, quel pronostic pour ce choc entre ses deux clubs de cœur ? « Sainté sera logiquement favori, mais Le Mans a des arguments. Si j’avais une pièce à mettre, je la mettrais plutôt sur Sainté. Comme mes deux clubs de cœur se feront face, je ne serais pas contre un nul 1-1, avec un but de Stassin et un pion de Robillard. »