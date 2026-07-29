L'ASSE a logiquement pris l'ascendant sur Lausanne-Sport lors de cette première période. Face à une formation suisse largement composée de jeunes joueurs, les Stéphanois ont monopolisé le ballon et multiplié les occasions. Il a toutefois fallu attendre les derniers instants avant la pause pour voir Jakob Breum concrétiser cette domination.

Ian Cathro avait choisi d'aligner Mamour Ndiaye dans les buts, derrière une défense composée de Kevin Pedro, Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr et Ben Old. Maxime Bernauer, Aron Csongvai et Jakob Breum et Thierno Ballo animaient l'entrejeu, tandis que Joshua Duffus et Irvin Cardona occupaient les postes offensifs. En face, Lausanne-Sport avait effectué une large revue d'effectif. Aucun titulaire du dernier match de championnat suisse ne figurait dans le onze de départ.

Après quelques minutes d'observation, les Verts imposent leur rythme. Dès la 10e minute, Cardona trouve Duffus d'un centre précis, mais l'attaquant manque le cadre. Trois minutes plus tard, l'ASSE passe tout près de l'ouverture du score. Sur un corner de Breum, la tête de Julien Le Cardinal est sauvée sur la ligne par un défenseur lausannois. Dans la foulée, Duffus échoue lui aussi de peu.

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Une domination stéphanoise de plus en plus nette

La pause fraîcheur de la 20e minute est suivie d'un coup dur pour les Stéphanois. Touché, Ben Old doit quitter ses partenaires et laisse sa place à João Ferreira. Le latéral portugais ne tarde pas à se signaler. Sur son premier ballon, son centre tendu vient heurter la barre transversale et manque de surprendre Grosso.

L'ASSE poursuit son siège. À la 26e minute, Cardona profite d'une récupération haute pour partir seul face au gardien suisse, mais Grosso remporte son duel. Deux minutes plus tard, l'attaquant croit enfin trouver la faille sur une combinaison sur coup franc. Son but est finalement refusé pour une position de hors-jeu.

Breum délivre enfin les Verts

Les occasions continuent de s'enchaîner en faveur des Stéphanois. João Ferreira se montre particulièrement actif sur son côté gauche. À la 37e minute, son centre puissant traverse la surface sans que Duffus ne puisse reprendre le ballon. Quelques minutes plus tard, Cardona, parfaitement servi par le Portugais, manque encore le cadre alors qu'il se trouvait en excellente position.

La délivrance intervient finalement dans le temps additionnel de la première période. Ferreira adresse un nouveau centre dangereux. Ballo dévie de la tête et Jakob Breum surgit pour reprendre le ballon victorieusement à bout portant. Une ouverture du score méritée qui récompense la nette domination des Verts.

À la pause, l'AS Saint-Étienne mène donc logiquement 1-0. Seul le manque de réalisme a retardé l'échéance face à une équipe lausannoise très rajeunie et largement dominée dans le jeu.