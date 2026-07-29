À dix jours de la reprise du championnat de Ligue 2, l'ASSE disputait son quatrième match de préparation. Opposés aux Suisses de Lausanne, les Verts, actuellement en stage à Divonne-les-Bains, poursuivent leur montée en puissance. Avec un groupe composé de recrues, de cadres et de jeunes issus du centre de formation, Ian Cathro perfectionne petit à petit son système de jeu.

L'ASSE a signé sa première victoire de la préparation face au Lausanne-Sport (4-0), ce mercredi à Divonne-les-Bains. Disputée à huis clos sous une chaleur proche de 34 degrés, la rencontre a rapidement tourné à l'avantage des Stéphanois. Ian Cathro avait titularisé Mamour Ndiaye dans les buts, tandis que Ben Old retrouvait le onze après son retour de la Coupe du monde. Le Néo-Zélandais n'est toutefois resté que 23 minutes sur la pelouse. Blessé, il a cédé sa place à João Ferreira. L'entrée du Portugais a apporté du danger sur le côté droit. L'un de ses premiers centres a heurté la barre, avant qu'Irvin Cardona ne perde son duel face au gardien suisse. L'attaquant a ensuite placé une frappe au-dessus. Lausanne, qui avait largement renouvelé son équipe entre deux journées de championnat, a peu inquiété la défense stéphanoise.

Breum conclut une première période dominée par l'ASSE

Les Verts ont dû attendre le temps additionnel pour concrétiser leur domination. Avant cela, Áron Csongvai avait cru ouvrir le score sur un coup franc travaillé avec Maxime Bernauer, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Joshua Duffus s'est également procuré une double occasion dans la surface, sans parvenir à battre la défense lausannoise. Cardona a ensuite manqué le cadre après une remise de Thierno Ballo. À la 48e minute, Ferreira a adressé un nouveau centre vers Duffus. La tête de l'attaquant a été repoussée par Grosso, mais Jakob Breum a suivi au second poteau pour marquer d'une frappe puissante. Le Danois a ainsi inscrit son deuxième but de la préparation après celui marqué contre les Glasgow Rangers. Très disponible entre les lignes, il a souvent accéléré le jeu stéphanois et a encore obligé le gardien suisse à intervenir au retour des vestiaires.

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Baallal marque son premier but après la pause

Ian Cathro a effectué ses premiers changements à la mi-temps avec les entrées de Lucas Stassin et de Baallal à la place de Duffus et Cardona. Le second s'est rapidement illustré. À la 53e minute, il a repris un centre en retrait de Ferreira. Sa frappe a touché l'intérieur du poteau avant de terminer dans le but. Trois minutes plus tard, Kevin Pedro a trouvé Ballo dans la surface. L'ancien joueur de Wolfsberger n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets pour inscrire le troisième but. Pedro a reçu le ballon au visage sur l'action et a quitté le terrain peu après, remplacé par Kasia Nkondo. Naïr a ensuite porté le score à 4-0 grâce à une tête croisée sur un corner de Csongvai.

Le large renouvellement opéré après l'heure de jeu a logiquement réduit le rythme de la rencontre. Mimbang, Stojkovic, Modibo Sissoko, Moulin, Lutin-Zidée et Gadegbeku ont obtenu du temps de jeu. Lausanne a tenté quelques frappes lointaines, mais Ndiaye n'a jamais été réellement inquiété. Le gardien a aussi pris la parole pour guider une défense très jeune en français comme... en anglais. L'ASSE a continué à chercher des espaces dans les dernières minutes, sans ajouter de cinquième but. Ce succès reste à mesurer au regard de la composition expérimentale alignée par Lausanne, déjà tourné vers son prochain déplacement à Bâle. Il offre néanmoins aux Verts une première victoire avant leur dernier rendez-vous amical face à Venise.