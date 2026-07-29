L'ASSE a dominé cette première période face à une équipe très rajeunie de Lausanne-Sport. Longtemps frustrés par leur manque d'efficacité, les Verts ont finalement trouvé la faille grâce à Jakob Breum juste avant la mi-temps.

L'AS Saint-Étienne a donné le coup d'envoi de cette rencontre amicale avec un onze composé de Ndiaye, Pedro, Le Cardinal, Naïr, Old, Bernauer, Csongvai, Breum, Ballo, Duffus et Cardona. En face, Lausanne-Sport avait fait le choix d'aligner une équipe largement remaniée. Aucun joueur utilisé lors de la dernière journée de championnat suisse ne figurait dans le onze de départ, laissant la place à de nombreux éléments de la réserve.

Une domination de l'ASSE sans récompense immédiate

Les Stéphanois prennent rapidement le contrôle du ballon et se montrent dangereux dès la 10e minute. Irvin Cardona adresse un premier centre intéressant, mais Joshua Duffus ne parvient pas à cadrer sa tentative.

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Trois minutes plus tard, les Verts passent tout près de l'ouverture du score. Sur un corner parfaitement frappé par Jakob Breum, Julien Le Cardinal place sa tête, mais un défenseur suisse sauve les siens sur sa ligne. Dans la continuité de l'action, Duffus manque également le cadre de peu.

Après une pause fraîcheur à la 20e minute, l'ASSE est contrainte à un premier changement. Touché, Ben Old cède sa place à João Ferreira. Le Portugais se met immédiatement en évidence en trouvant la barre transversale sur son premier ballon grâce à un centre vicieux qui manque de surprendre Grosso.

Breum récompense les Verts avant la pause

L'ASSE continue de pousser. À la 26e minute, Irvin Cardona profite d'une bonne anticipation sur un dégagement de Julien Le Cardinal pour filer seul au but. L'attaquant stéphanois bute cependant sur Grosso, auteur d'un bel arrêt.

Deux minutes plus tard, Cardona pense ouvrir le score après une combinaison sur coup franc, mais le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu.

Lausanne ne se montre dangereux qu'à de rares reprises. La première frappe suisse intervient à la 31e minute par l'intermédiaire de Traoré, sans inquiéter Mamour Ndiaye, vigilant sur cette tentative lointaine. Les Suisses profitent également d'une mauvaise relance de Bernauer à la 35e minute, mais la défense stéphanoise se reprend immédiatement.

Les hommes de Ian Cathro poursuivent leurs offensives. João Ferreira se distingue encore à la 37e minute avec un débordement et un centre fort que Joshua Duffus ne parvient pas à reprendre dans une surface encombrée. Puis, à la 44e minute, Cardona, idéalement servi par le latéral portugais, manque le cadre alors qu'il était en excellente position.

Les efforts stéphanois finissent enfin par être récompensés dans le temps additionnel. À la 45e+1 minute, João Ferreira adresse un nouveau centre précis. Après une tête de Ballo, Jakob Breum surgit et conclut d'une reprise qui permet aux Verts de rentrer aux vestiaires avec un avantage logique au vu de leur domination.

L'ASSE mène donc 1-0 à la pause après une première période globalement maîtrisée. Seul le manque de réalisme a longtemps empêché les Stéphanois de prendre l'avantage plus tôt face à une jeune équipe lausannoise.