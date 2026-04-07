Depuis son départ à la retraite, Kévin Monnet-Paquet joue la carte de la discrétion. Pour autant, l'ancien attaquant de l'ASSE n’a jamais vraiment quitté le Forez après sept saisons de loyaux service.

17 août 2014, Kévin Monnet-Paquet lançait son aventure stéphanoise en trombe. Pour sa première avec l'ASSE, il poussait le cuir au fond des filets. Un coup d'éclat initial qui marquait le début d'une longue fidélité.

Mais avant de s'imposer dans le Chaudron, le natif de Bourgoin-Jallieu s'était révélé à Lens, puis à Lorient, où il a enchainé 155 rencontres. Mais c'est bien avec l'ASSE que l'attaquant a laissé son empreinte la plus profonde. Monnet-Paquet y disputait près de 200 matchs entre 2014 et 2021.

Et malgré un exil à Chypre pour tenter de relancer la machine en 2023, KMP n'a jamais réellement quitté Saint-Etienne. Installé dans la région avec sa femme et ses enfants depuis plusieurs années, Kévin Monnet-Paquet a gardé la fibre verte.

Une fin de carrière précipitée ?

Miné par trois ruptures des ligaments croisés en quatre ans, l'ancien Stéphanois a vu son corps siffler la fin de la partie. "Le fait d’avoir enchaîné aussi trois croisés en quatre ans ne m’a pas aidé", avouait-il au micro du FC Lorient en mai 2024. "J’ai pioché un peu physiquement et mentalement ce n’était pas facile"

Revenu en France à l'issue de son contrat avec l'Aris Limassol, l'attaquant espérait pourtant un dernier défi. Mais malgré quelques touches en Ligue 2, "cela ne s’est pas concrétisé." À 35 ans, l'ancien Vert a choisi de poser les crampons pour se consacrer à sa famille. "J’ai préféré privilégier l’aspect familial."

Pourtant, les jambes auraient pu suivre encore un peu. "Je pense que j’aurais pu continuer pendant encore au moins une saison, en Ligue 2 ou en National, pour me faire plaisir. Mais j’ai plus pensé à la famille."

L'ASSE chevillée au corps de KMP

Plusieurs années après avoir rendu son maillot, Kévin Monnet-Paquet n’a rien oublié de la ferveur ligérienne. "Je me souviens également de mon but dans le derby avec Sainté, c'était fabuleux. Comme si vous ne touchiez plus terre", confie-t-il avec nostalgie au micro de l'ASSE. Ce lien charnel avec le peuple vert, il l’entretient désormais depuis les tribunes de Geoffroy-Guichard.

Devenu supporter de la première heure, KMP a a vibré au rythme de la remontée. "J'étais confiant, on sentait que l'élan était revenu. C'est enthousiasmant, une nouvelle ère commence."

Et des tribunes, le natif de Bourgoin-Jallieu a fini par retrouver les terrains de l'Etrat. Depuis 2023, il officie en qualité d'adjoint des U15 auprès de Jean-Philippe Primard. Il transmet son savoir-faire à la formation stéphanoise.

Le Forez comme port d'attache

Si Kévin Monnet-Paquet a porté les couleurs de Lens et Lorient, c’est à Saint-Étienne que l’ancien attaquant a choisi de s'installer. "C’est le club où je suis le plus resté. Un lien s’est créé avec les supporters, l’environnement... et mes enfants sont nés là-bas", expliquait-il au micro du FC Lorient.

Au-delà du simple résident, il s'implique désormais dans l'économie locale. KMP a récemment investi dans la start-up Stéphanoise La Fabrique Offsite, spécialisée dans la construction modulaire industrielle livrée clés en main.

C'est en engageant le dirigeant de cette entreprise comme architecte pour sa propre maison que l'ancien joueur a été convaincu. "Il m’a parlé de son projet et du repositionnement qu’il était en train de faire. Cela m’a intéressé. J’ai trouvé l’idée vraiment bonne", glisse-t-il au micro du Progrès.

Un investissement qui fait sens pour celui qui souhaite faire vivre son territoire d'adoption ."C’est une entreprise stéphanoise, cela compte pour moi."