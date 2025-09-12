À la veille du déplacement sur la pelouse de Clermont, l’ASSE peut y voir plus clair dans son effectif pour préparer ce rendez-vous. Le club a dévoilé le groupe qui voyagera en Auvergne ce samedi pour la 5e journée de Ligue 2.



Entre internationaux absents la majorité de la semaine, incertitudes liées aux blessures et retours progressifs, Eirik Horneland a dû patienter pour avoir une vision claire de son effectif. Les retours de trêve internationale sont toujours très attendus par les clubs qui espèrent ne pas vivre de mauvaises surprises.

Des internationaux revenus au fil de la semaine

La trêve internationale a largement impacté le groupe stéphanois. Plusieurs cadres n’ont pas encore réintégré l’entraînement. Zuriko Davitashvili, en pleine forme avec la Géorgie (1 but, 1 passe décisive), est rentré mardi à L’Étrat. Irvin Cardona a honoré sa première convocation avec Malte, tandis que Dylan Batubinsika et Strahinja Stojkovic ont également retrouvé leurs coéquipiers.

Chez les jeunes, Nadir El Jamali, Luan Gadegbeku et Axel Dodote sont revenus mercredi sur le terrain, ce qui a permis au staff de mieux évaluer leur disponibilité pour samedi. Au milieu, les incertitudes demeurent. Aïmen Moueffek, victime d’une blessure aux ischios face à Grenoble, est forfait. Son compère du milieu, Florian Tardieu, lui aussi diminué, était observé de près ces derniers jours après plus d'une semaine d'absence pour maladie. À l’inverse, Djylian N’Guessan a retrouvé l’entraînement collectif et pourrait faire son retour dans le groupe, offrant une option supplémentaire dans le secteur offensif.

Des retours à gérer avec prudence à l'ASSE

Dennis Appiah et Ebenezer Annan poursuivent leur reprise individuelle et semblent trop justes pour Clermont mais devraient être disponibles rapidement à en croire les propos du coahc stéphanois. Mahmoud Jaber, touché au pied, a retouché le ballon et s'entraîne seulement individuellement. Horneland devra donc jongler entre absences et retours progressifs pour préparer un déplacement déjà crucial.